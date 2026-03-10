Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Árni Sæberg skrifar 10. mars 2026 14:07 Heiða Kristín aðstoðar Þorgerði Katrínu næstu mánuði. Vísir Heiða Kristín Helgadóttir, fyrrverandi varaþingmaður, hefur verið ráðin ráðgjafi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra fram að þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið, sem stefnt er á að halda í lok ágúst. Þetta staðfestir Heiða Kristín í samtali við Vísi en sést hefur til hennar á göngum utanríkisráðuneytisins undanfarið. Tekur við af Aðalsteini að hluta Utanríkisráðherra hefur aðeins notið krafta eins aðstoðarmanns síðan í desember, þegar Aðalsteinn Leifsson fór í leyfi til þess að einbeita sér að prófkjöri fyrir borgarstjórnarkosningar í vor. Hann tilkynnti að því loknu að hann kæmi ekki aftur til starfa, þrátt fyrir að hafa ekki farið með sigur af hólmi í prófkjörinu. „Ég er að taka að mér sérstaka ráðgjöf varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, þannig að ég er að fylla að hálfu leyti í það hlutverk en ekki að öllu leyti,“ segir Heiða Kristín. Hún reiknar með því að hafa nóg á sinni könnu næstu mánuði. „Ég held að þetta geti orðið mjög skemmtilegt. Þetta er mikilvægt og spennandi verkefni, þannig að ég er klár í slaginn, til í þetta.“ Annar makinn sem Þorgerður Katrín sækir Heiða Kristín hefur áður aðstoðað Þorgerði Katrínu tímabundið en það gerði hún um nokkurra mánaða skeið árið 2023, þegar Þorgerður Katrín var aðeins formaður Viðreisnar en ekki ráðherra. Athygli vakti þá að hún fetaði í fótspor eiginmanns síns, Guðmundar Kristjáns Jónssonar, sem aðstoðaði Þorgerði Katrínu þegar hún var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra árið 2017. Þá aðstoðaði Heiða Kristín Jón Gnarr, þingmann Viðreisnar, þegar hann bauð sig fram til forseta árið 2024. Nú vekur ekki síður athygli að nú eru bæði Heiða Kristín og aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar að feta í fótspor maka síns. María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, var aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar sem formanns og eiginkona hennar, Ingileif Friðriksdóttir, er nú aðstoðarmaður hennar ráðherra. Uppfært: Upphaflega var ritað að Heiða Kristín væri fyrrverandi alþingismaður en hún var varaþingmaður. Þá sagði að hún myndi aðstoða ráðherra en hún hefur ekki verið ráðin aðstoðarmaður ráðherra formlega. Viðreisn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Fleiri fréttir Eyjamenn grjótharðir við svörtu og hvítu reitina Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Sjá meira