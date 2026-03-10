Innlent

Ráð­leggur Þor­gerði fram að þjóðar­at­kvæða­greiðslu

Árni Sæberg skrifar
Heiða Kristín aðstoðar Þorgerði Katrínu næstu mánuði.
Heiða Kristín aðstoðar Þorgerði Katrínu næstu mánuði. Vísir

Heiða Kristín Helgadóttir, fyrrverandi varaþingmaður, hefur verið ráðin ráðgjafi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra fram að þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið, sem stefnt er á að halda í lok ágúst.

Þetta staðfestir Heiða Kristín í samtali við Vísi en sést hefur til hennar á göngum utanríkisráðuneytisins undanfarið. 

Tekur við af Aðalsteini að hluta

Utanríkisráðherra hefur aðeins notið krafta eins aðstoðarmanns síðan í desember, þegar Aðalsteinn Leifsson fór í leyfi til þess að einbeita sér að prófkjöri fyrir borgarstjórnarkosningar í vor. Hann tilkynnti að því loknu að hann kæmi ekki aftur til starfa, þrátt fyrir að hafa ekki farið með sigur af hólmi í prófkjörinu.

„Ég er að taka að mér sérstaka ráðgjöf varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, þannig að ég er að fylla að hálfu leyti í það hlutverk en ekki að öllu leyti,“ segir Heiða Kristín.

Hún reiknar með því að hafa nóg á sinni könnu næstu mánuði.

„Ég held að þetta geti orðið mjög skemmtilegt. Þetta er mikilvægt og spennandi verkefni, þannig að ég er klár í slaginn, til í þetta.“

Annar makinn sem Þorgerður Katrín sækir

Heiða Kristín hefur áður aðstoðað Þorgerði Katrínu tímabundið en það gerði hún um nokkurra mánaða skeið árið 2023, þegar Þorgerður Katrín var aðeins formaður Viðreisnar en ekki ráðherra. Athygli vakti þá að hún fetaði í fótspor eiginmanns síns, Guðmundar Kristjáns Jónssonar, sem aðstoðaði Þorgerði Katrínu þegar hún var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra árið 2017.

Þá aðstoðaði Heiða Kristín Jón Gnarr, þingmann Viðreisnar, þegar hann bauð sig fram til forseta árið 2024.

Nú vekur ekki síður athygli að nú eru bæði Heiða Kristín og aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar að feta í fótspor maka síns. María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, var aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar sem formanns og eiginkona hennar, Ingileif Friðriksdóttir, er nú aðstoðarmaður hennar ráðherra.

Uppfært: Upphaflega var ritað að Heiða Kristín væri fyrrverandi alþingismaður en hún var varaþingmaður. Þá sagði að hún myndi aðstoða ráðherra en hún hefur ekki verið ráðin aðstoðarmaður ráðherra formlega.

Viðreisn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið