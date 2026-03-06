Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Samúel Karl Ólason skrifar 6. mars 2026 14:19 Donald Trump hefur sagt að hann vilji fá að segja til um það hver eða hverjir taka við stjórn Íran, takist honum að velta klerkastjórninni úr sessi. AP/Jacquelyn Marti Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að ekkert samkomulag verði gert við klerkastjórnina í Íran. Alger og skilyrðislaus uppgjöf sé það eina sem komi til greina. Eftir að búið sé að velja nýja(n) ásættanlega(n) leiðtoga landsins, sem hann segist vilja fá að velja, geti uppbygging Íran hafist. Í færslu sem hann skrifaði á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðil, segir Trump að þegar búið sé að velja þennan ásættanlega leiðtoga muni Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra vinna að enduruppbyggingu í Íran. Hann segir að landið verði ríkara, betra og kröftugra en nokkru sinni fyrr. „ÍRAN MUN HAFA FRÁBÆRA FRAMTÍÐ,“ skrifar Trump. Hann bætir svo við sínu helsta herópi, sem hann er búinn að yfirfæra á Íran. „Gerum Íran mikilfenglegt á ný (MIGA!).“ Bandaríkjamenn og Ísraelar á laugardaginn fyrir tæpri viku síðan umfangsmiklar árásir á Íran. Trump og ráðherrar hans og talsmenn hafa verið margsaga um tilgang stríðins, markmið og hvort yfir höfuð Bandaríkin séu í stríði. Trump hefur meðal annars talað um þörf á því að klerkastjórninni og að íranska þjóðin verði að grípa gæsina þegar hún gefst og taka eigin örlög í eigin hendur. Hann hefur einnig sagt að hann verði að fá að ráða því hver tekur við stjórn landsins þegar klerkastjórninni verður komið frá. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Hernaður Tengdar fréttir Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Rannsakendur Bandaríkjahers telja líklegt að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árás á stúlknaskóla í suðurhluta Íran í upphafi stríðsins þar. Rannsókn þeirra er ekki lokið en að minnsta kosti 175 dóu í árásinni og þar af mest skólastúlkur. 6. mars 2026 10:32 Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa veitt Indlandi 30 daga undanþágu til að kaupa olíu frá Rússlandi, vegna átakanna sem nú standa yfir í Mið-Austurlöndum. 6. mars 2026 06:57 Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Ísrael hafa varað við því að árásir á Íran muni aukast enn á næstu dögum. Ísraelsher sagðist í nótt hafa gert árásir á innviði klerkastjórnarinnar í Tehran og innviði Hezbollah í Beirút. 6. mars 2026 06:46 Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Segir ekkert annað en uppgjöf Íran koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Sjá meira