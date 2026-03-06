Erlent

Segir ekkert annað en upp­gjöf Írana koma til greina

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump hefur sagt að hann vilji fá að segja til um það hver eða hverjir taka við stjórn Íran, takist honum að velta klerkastjórninni úr sessi.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að ekkert samkomulag verði gert við klerkastjórnina í Íran. Alger og skilyrðislaus uppgjöf sé það eina sem komi til greina. Eftir að búið sé að velja nýja(n) ásættanlega(n) leiðtoga landsins, sem hann segist vilja fá að velja, geti uppbygging Íran hafist.

Í færslu sem hann skrifaði á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðil, segir Trump að þegar búið sé að velja þennan ásættanlega leiðtoga muni Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra vinna að enduruppbyggingu í Íran.

Hann segir að landið verði ríkara, betra og kröftugra en nokkru sinni fyrr.

„ÍRAN MUN HAFA FRÁBÆRA FRAMTÍÐ,“ skrifar Trump.

Hann bætir svo við sínu helsta herópi, sem hann er búinn að yfirfæra á Íran.

„Gerum Íran mikilfenglegt á ný (MIGA!).“

Bandaríkjamenn og Ísraelar á laugardaginn fyrir tæpri viku síðan umfangsmiklar árásir á Íran. Trump og ráðherrar hans og talsmenn hafa verið margsaga um tilgang stríðins, markmið og hvort yfir höfuð Bandaríkin séu í stríði.

Trump hefur meðal annars talað um þörf á því að klerkastjórninni og að íranska þjóðin verði að grípa gæsina þegar hún gefst og taka eigin örlög í eigin hendur. Hann hefur einnig sagt að hann verði að fá að ráða því hver tekur við stjórn landsins þegar klerkastjórninni verður komið frá.

Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar

Rannsakendur Bandaríkjahers telja líklegt að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árás á stúlknaskóla í suðurhluta Íran í upphafi stríðsins þar. Rannsókn þeirra er ekki lokið en að minnsta kosti 175 dóu í árásinni og þar af mest skólastúlkur.

Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum

Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Ísrael hafa varað við því að árásir á Íran muni aukast enn á næstu dögum. Ísraelsher sagðist í nótt hafa gert árásir á innviði klerkastjórnarinnar í Tehran og innviði Hezbollah í Beirút.

