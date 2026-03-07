Soham-morðinginn látinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. mars 2026 14:09 Ian Huntley árið 2002. EPA Ian Huntely, sem myrti tvær ungar stúlkur í Soham árið 2002, lést á sjúkrahúsi eftir að hafa orðið fyrir árás í hámarksöryggisgæslufangelsi. Hann starfaði sem húsvörður í skóla stúlknanna. Huntley, sem var fæddur árið 1974, var að afplána tvo lífstíðardóma í fangelsi fyrir morðin í HMP Frankland-fangelsinu. Þann 26. febrúar var greint frá því að Huntley hefði verið fluttur á sjúkrahús eftir að ráðist var á hann með gaddastöng úr málmi. Hann hlaut alvarlegan skaða á heila. Huntley var tekinn af öndunarvél á föstudag eftir að ástand hans versnaði og lést fyrr í dag. Samkvæmt The Guardian eru slíkar árásir tíðar í fangelsinu. Oft hefur verið ráðist á Huntley en árið 2010 var hann skorinn á háls af öðrum fanga. Hann fór í bráðaaðger og tókst læknum að bjarga lífi hans. Fór í sjónvarpsviðtal í kjölfar morðanna Þann 4. ágúst 2002 fór tíu ára Jessica Chapman heim til Holly Wells, bestu vinkonu sinnar, í grillveislu með fjölskyldu Wells. Eftir að hafa varið deginum saman fóru þær út um klukkan sex til að kaupa sér sælgæti. Á leið sinni heim hittu þær Ian Huntley, sem starfaði sem húsvörður í skólanum þeirra, og lokkaði hann stelpurnar inn í húsið og sagði þeim að Maxine Carr, aðstoðarkennari stúlknanna og kærasta hans, væri heima. Í raun var Carr í heimsókn hjá móður sinni. Seinna um kvöldið fóru foreldrar þeirra að hafa áhyggjur. Fjögur hundruð lögreglumenn og mikill fjöldi sjálfboðaliða leituðu stúlknanna í þrettán daga. Þann 17. ágúst fann karlmaður líkamsleifar stúlknanna í skurði sextán kílómetrum frá Soham. Þann sama dag voru bæði Huntely og Carr handtekin. Maxine Carr með bréf sem stúlkurnar skrifuðu fyrir hana.EPA Í kjölfar þess að stúlkurnar hurfu mætti Huntley sjálfur í nokkur sjónvarpsviðtöl þar sem hann ræddi áhrif hvarfsins á samfélagið og varð hann eins konar talsmaður samfélagsins. Hann viðurkenndi að hafa verið sá síðasti sem sá stúlkurnar en þær hefðu komið inn á heimili hans vegna þess að önnur þeirra fékk blóðnasir. Þá laug Carr að hún hefði einnig verið viðstödd. Carr var úrskurðuð í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir hennar hlut. Erlend sakamál Andlát Mest lesið Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Eldingu laust niður á höfuðborgarsvæðinu Veður Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Innlent Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Innlent Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Innlent Alvöru inniveður um helgina Innlent Tveir á slysadeild með áverka í andliti Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Innlent Fleiri fréttir Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Sjá meira