Soham-morðinginn látinn

Ian Huntley árið 2002.
Ian Huntely, sem myrti tvær ungar stúlkur í Soham árið 2002, lést á sjúkrahúsi eftir að hafa orðið fyrir árás í hámarksöryggisgæslufangelsi. Hann starfaði sem húsvörður í skóla stúlknanna.

Huntley, sem var fæddur árið 1974, var að afplána tvo lífstíðardóma í fangelsi fyrir morðin í HMP Frankland-fangelsinu. Þann 26. febrúar var greint frá því að Huntley hefði verið fluttur á sjúkrahús eftir að ráðist var á hann með gaddastöng úr málmi. 

Hann hlaut alvarlegan skaða á heila. Huntley var tekinn af öndunarvél á föstudag eftir að ástand hans versnaði og lést fyrr í dag.

Samkvæmt The Guardian eru slíkar árásir tíðar í fangelsinu. Oft hefur verið ráðist á Huntley en árið 2010 var hann skorinn á háls af öðrum fanga. Hann fór í bráðaaðger og tókst læknum að bjarga lífi hans. 

Fór í sjónvarpsviðtal í kjölfar morðanna

Þann 4. ágúst 2002 fór tíu ára Jessica Chapman heim til Holly Wells, bestu vinkonu sinnar, í grillveislu með fjölskyldu Wells. Eftir að hafa varið deginum saman fóru þær út um klukkan sex til að kaupa sér sælgæti. 

Á leið sinni heim hittu þær Ian Huntley, sem starfaði sem húsvörður í skólanum þeirra, og lokkaði hann stelpurnar inn í húsið og sagði þeim að Maxine Carr, aðstoðarkennari stúlknanna og kærasta hans, væri heima. Í raun var Carr í heimsókn hjá móður sinni.

Seinna um kvöldið fóru foreldrar þeirra að hafa áhyggjur. Fjögur hundruð lögreglumenn og mikill fjöldi sjálfboðaliða leituðu stúlknanna í þrettán daga. Þann 17. ágúst fann karlmaður líkamsleifar stúlknanna í skurði sextán kílómetrum frá Soham. Þann sama dag voru bæði Huntely og Carr handtekin.

Maxine Carr með bréf sem stúlkurnar skrifuðu fyrir hana.EPA

Í kjölfar þess að stúlkurnar hurfu mætti Huntley sjálfur í nokkur sjónvarpsviðtöl þar sem hann ræddi áhrif hvarfsins á samfélagið og varð hann eins konar talsmaður samfélagsins. Hann viðurkenndi að hafa verið sá síðasti sem sá stúlkurnar en þær hefðu komið inn á heimili hans vegna þess að önnur þeirra fékk blóðnasir. Þá laug Carr að hún hefði einnig verið viðstödd. 

Carr var úrskurðuð í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir hennar hlut.

