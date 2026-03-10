Gefa ekki eftir fyrr en „óvinurinn hefur verið gersigraður“ Samúel Karl Ólason skrifar 10. mars 2026 13:39 Donald Trump og Pete Hegseth. Forsetinn segir stríðinu gegn Íran geta lokið fljótt en Hegseth gefur til kynna að svo sé ekki. AP/Mark Schiefelbein Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir að dagurinn í dag verði sá ákafasti hingað til, hvað varðar árásir Bandaríkjanna á Íran. Ráðamenn í Íran segjast ætla að berjast áfram en ráðgjafar Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, eru sagðir hvetja hann til að finna leið til að binda enda á stríðið. Á blaðamannafundi í Bandaríkjunum í morgun sagði Hegseth að árásirnar gegn Íran yrðu meiri í dag en þær hefðu verið hingað til. Á sama tíma færi árásum Írana hratt fækkandi. Það tók Dan Caine, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, undir. Hann sagði að bæði eldflauga- og drónaárásum Írana hefði farið fækkandi frá fyrsta degi. Eldflaugaárásum hefði fækkað um níutíu prósent og drónaárásum um 83 prósent. Þetta sagði Hegseth að væri til marks um að árásirnar gegn Íran væru að bera árangur. Hernaðarmáttur klerkastjórnarinnar færi dvínandi. „Við munum ekki gefa eftir fyrr en óvinurinn hefur verið gersigraður, en við munum gera það þegar okkur hentar,“ sagði Hegseth. Þá sagði Hegseth að klerkastjórnin hefði gert mikil mistök með árásum á nágranna sína. Hann sagði þessar árásir sína fram á örvæntingu og að árásirnar hefðu þétt raðir annarra ríkja Mið-Austurlanda gegn Íran. „Ég get ekki sagt að við höfum séð nákvæmlega fyrir hvernig þeir myndu bregðast við en við vissum að þetta var möguleiki,“ sagði Hegseth. Þá nefndi Hegseth þrjú markmið með árásum Bandaríkjanna. Það fyrsta væri að gera út af við eldflaugar ríkisins og koma í veg fyrir að klerkastjórnin gæti smíðað fleiri. Annað væri að granda íranska flotanum og það þriðja að koma í veg fyrir að klerkastjórnin eignaðist kjarnorkuvopn. Trump hefur áður nefnt þessi markmið auk þess að stöðva stuðning klerkastjórnarinnar við vígahópa í Mið-Austurlöndum. Trump hefur einnig talað um að hann vilji koma klerkastjórninni frá völdum. Áhugasamir geta séð blaðamannafundinn í morgun í spilaranum hér að neðan. Fundurinn hefst eftir tæpar tólf mínútur af upptöku. Trump hótaði Írönum mun harðari árásum ef þeir gerðu eitthvað til að stöðva ferðir olíuflutningaskipa um Hormuz-sund. Auk umfangsmeiri árása yrði ráðist á skotmörk sem myndu gera írönsku þjóðinni ómögulegt að byggja ríkið upp aftur. „Dauða, eldi og bræði mun rigna yfir þá.“ Trump skrifaði þó á Truth Social að hann vonaðist til þess að þetta yrði ekki nauðsynlegt. „Þetta er gjöf Bandaríkjanna til Kína og allra þeirra þjóða sem reiða sig á Hormuz-sund. Vonandi verður þetta vel metið,“ skrifaði Trump. Hótaði Trump Utanríkisráðherra Íran hefur sagt að viðræður við Bandaríkjamenn komi ekki til greina. Ali Larijani, forseti þjóðaröryggisráðs Írans, svaraði Trump á X í morgun og sagði írönsku þjóðina ekki óttast innihaldslausir hótanir hans. „Jafnvel þeir sem eru stærri en þið hafa ekki getað útrýmt Íran. Passaðu bara að þér verði ekki sjálfum útrýmt.“ Íranar hafa áður verið sakaðir um að reyna að ráða Trump af dögum. الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026 Þrýsta á Trump um að finna leið úr stríðinu Trump gaf til kynna í gær að hann hefði áhuga á að binda enda á stríðið en Wall Street Journal segir ráðgjafa forsetans þrýsta á hann að gera það. Er það vegna hækkandi olíuverðs og ótta við að langvarandi átök muni koma niður á Repúblikönum í þingkosningunum í nóvember. Forsetinn sagði á blaðamannafundi í gær að Bandaríkjamenn væru „langt á undan áætlun“ í Íran og að stríðinu gæti verið lokið innan skamms. Heimildarmenn WSJ úr Hvíta húsinu segja ólíklegt að hægt verði að binda enda á stríðið á meðan Íranir héldu áfram árásum á nágrannaríki og á meðan Ísraelar héldu sínum árásum áfram. Einn háttsettur embættismaður sagði að Trump myndi aldrei stöðva stríðið fyrr en hann hefði náð sigri sem hann teldi ásættanlegan. Þá sögðu starfsmenn Trumps að það hefði komið honum á óvart að klerkastjórnin hefði ekki gefið sig vegna árása Bandaríkjamanna og Ísraela. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Ísrael Bensín og olía Tengdar fréttir Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hringdi í Vladimír Pútín, kollega sinn í Rússlandi, í gær og ræddu þeir saman í klukkutíma. Meðal umræðuefna voru stríðið gegn Íran, Venesúela, staðan á olíumarkaði og stríð Rússa í Úkraínu. 10. mars 2026 08:10 Íranir enn vígreifir Byltingavörðurinn í Íran segir að Íranir muni ákveða hvenær átökum lýkur, ekki Bandaríkin eða Ísrael. Þá muni stjórnvöld þar í landi ekki leyfa „einum dropa“ af olíu að komast frá Mið-Austurlöndum ef árásir halda áfram. 10. mars 2026 06:42 „Höfum ekki unnið nóg“ Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að átökin við Íran verði yfirstaðin „innan tíðar“ en að Bandaríkin eigi enn eftir að hrósa fullnaðarsigri. 