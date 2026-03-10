Byltingavörðurinn í Íran segir að Íranir muni ákveða hvenær átökum lýkur, ekki Bandaríkin eða Ísrael. Þá muni stjórnvöld þar í landi ekki leyfa „einum dropa“ af olíu að komast frá Mið-Austurlöndum ef árásir halda áfram.
Þetta kom fram í yfirlýsingu sem byltingavörðurinn sendi frá sér í gær, eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að aðgerðum Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna færi að ljúka.
Þess ber að geta að yfirvöldum vestanhafs bar ekki saman um það í gær hversu langt menn teldu sig komna í aðgerðunum. Donald Trump sagði meðal annars í samtali við CBS News að hann teldi stríðinu vera lokið að mestu en á sama tíma birti varnarmálaráðueytið færslu á X þar sem sagði að það væri rétt að byrja.
Seinna um daginn sagði Trump: „Við höfum þegar unnið á marga vegu en við höfum ekki unnið nóg.“ Þá sagði forsetinn ýmist að hernaðarmætti Íran hefði verið útrýmt eða.. ja, svona næstum því.
CNN ræddi við Kamal Kharazi, ráðgjafa embættis æðstaklerksins í utanríkismálum, í Tehran í gær. Hann sagði þarlend stjórnvöld reiðubúin fyrir langvarandi átök. Þá væru viðræður útilokaðar á þessu stigi málsins, þar sem Trump hefði reynst svikull og tvívegis ráðist gegn Íran á meðan viðræður hefðu staðið yfir.
Kharazi gaf til kynna að átökum myndi líklega ekki ljúka fyrr en Mið-Austurlö-nd og önnur ríki undir efnahagslegum þrýstingi, þrýstu á Bandaríkjamenn að hætta.