Rannsaka heimagerða sprengju sem hryðjuverk Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. mars 2026 15:24 Það kom til átaka milli tveggja hópa mótmælenda fyrir utan heimili Mamdani á laugardag. EPA Alríkislögregla Bandaríkjanna hafa hafið rannsókn í kjölfar þess að heimagerðri sprengju var kastað nærri heimili borgarstjóra New York-borgar. Hún sprakk ekki en talið er að atburðurinn hafi verið „hryðjuverk innblásið af ISIS“. Á laugardag var kveikt í tveimur tækjum, sem reyndust vera heimagerðar sprengjur, og öðru þeirra kastað í mótmælum fyrir utan heimili Zohran Mamdani, borgarstjóra New York-borgar. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við atvikið samkvæmt BBC. Umrædd tæki voru glerkrukkur, með róm, boltum og skrúfum og vafin með svörtu límbandi með kveikiþræði samkvæmt Reuters. Hópur mótmælenda, sem eru andstæðingar íslamstrúar, mótmælti fyrir utan heimili Mamadani. Stærri hópur mótmælenda, sem voru andstæðingar málstaðar þess fyrri, mætti einnig og upp kom ágreiningur. Hinir grunuðu eru Emir Balat, átján ára, og Ibrahim Kayumi, nítján ára, báðir frá Pennsylvaniu-fylki. Samkvæmt BBC virtust þeir vera æstir vegna mótmælanna gegn íslam. „Við vorum heppin að tækin sem notuð voru um helgina ollu ekki þeim skaða sem þau gátu vissulega valdið,“ sagði Jessica Tisch, lögreglustjóri New York-borgar. Hún tók fram að sprengjurnar hefðu getað valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel dauða. „Ofbeldi á mótmælum er aldrei viðunandi,“ sagði Mamdani. „Að reyna að nota sprengjur og meiða aðra er ekki einungis ólöglegt heldur einnig andstæða þess sem við erum.“ Bandaríkin Erlend sakamál Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Felldu sex í árás á enn einn bátinn Erlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Fleiri fréttir Rannsaka heimagerða sprengju sem hryðjuverk Felldu sex í árás á enn einn bátinn Eldhaf í Glasgow Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Sjá meira