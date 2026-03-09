Erlent

Rann­saka heimagerða sprengju sem hryðju­verk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það kom til átaka milli tveggja hópa mótmælenda fyrir utan heimili Mamdani á laugardag.
Það kom til átaka milli tveggja hópa mótmælenda fyrir utan heimili Mamdani á laugardag.

Alríkislögregla Bandaríkjanna hafa hafið rannsókn í kjölfar þess að heimagerðri sprengju var kastað nærri heimili borgarstjóra New York-borgar. Hún sprakk ekki en talið er að atburðurinn hafi verið „hryðjuverk innblásið af ISIS“.

Á laugardag var kveikt í tveimur tækjum, sem reyndust vera heimagerðar sprengjur, og öðru þeirra kastað í mótmælum fyrir utan heimili Zohran Mamdani, borgarstjóra New York-borgar. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við atvikið samkvæmt BBC. 

Umrædd tæki voru glerkrukkur, með róm, boltum og skrúfum og vafin með svörtu límbandi með kveikiþræði samkvæmt Reuters.

Hópur mótmælenda, sem eru andstæðingar íslamstrúar, mótmælti fyrir utan heimili Mamadani. Stærri hópur mótmælenda, sem voru andstæðingar málstaðar þess fyrri, mætti einnig og upp kom ágreiningur.

Hinir grunuðu eru Emir Balat, átján ára, og Ibrahim Kayumi, nítján ára, báðir frá Pennsylvaniu-fylki. Samkvæmt BBC virtust þeir vera æstir vegna mótmælanna gegn íslam.

„Við vorum heppin að tækin sem notuð voru um helgina ollu ekki þeim skaða sem þau gátu vissulega valdið,“ sagði Jessica Tisch, lögreglustjóri New York-borgar. Hún tók fram að sprengjurnar hefðu getað valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel dauða.

„Ofbeldi á mótmælum er aldrei viðunandi,“ sagði Mamdani. „Að reyna að nota sprengjur og meiða aðra er ekki einungis ólöglegt heldur einnig andstæða þess sem við erum.“

