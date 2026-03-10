Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Jakob Bjarnar skrifar 10. mars 2026 14:45 Hildur Björnsdóttir segir að brotthvarf þeirra Kjartans og Mörtu úr Sjálfstæðisflokknum, yfir í Miðflokkinn, muni kosta talsverða uppstokkun í nefndum og ráðum borgarinnar. vísir/samsett Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni gefur lítið fyrir þær skýringar Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa, sem kynntu að þau hefðu bæði gengið til liðs við Miðflokkinn, að ágreiningur hafi verið um borgarlínuna. Hildur segir það augljósan fyrirslátt sem dæmir sig sjálfur. Orðrómur þess efnis að Marta Guðjónsdóttir væri á leið til Miðflokksins, í kjölfar þess að hún hlaut ekki náð fyrir augum kjörnefndar, hafði verið uppi um hríð en Marta passaði sig vel á því að láta blaðamenn ekki ná í sig. Það kom hins vegar meira á óvart að Kjartan Magnússon, sem var heldur ekki inni í myndinni með öruggt sæti á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar, myndi fylgja Mörtu. Blaðamaður Vísis spurði hvort þessi liðhlaup hefðu komið flatt upp á Hildi og þau í borgarstjórnarliðinu? „Veruleikinn er auðvitað sá að það voru hátt í fjögur hundruð manns sem voru til skoðunar að taka sæti á framboðslistanum okkar. Það voru færri sem komust að en vildu. Það fara flestir með okkur, á fullri ferð, inn í þessa mikilvægu kosningabaráttu sem er fram undan. Við erum með gríðarlega öflugan framboðslista, sem samþykktur hefur verið af fulltrúaráðinu, og höldum bara björt og brosandi inn í komandi vikur.“ Fyrirsláttur að ágreiningur um Borgarlínu hafi verið frágangssök En með Mörtu og Kjartan, þau hafa verið þarna síðan elstu menn muna? „Ég skil vel að þau séu vonsvikin að hljóta ekki náð fyrir augum kjörnefndar en auðvitað hefur þetta ekkert með neinn málefnaágreining að gera né neitt slíkt.“ Þau báru það fyrir sig að ágreiningur væri um Borgarlínu? „Það dæmir sig auðvitað sjálft. Ég hef verið skýr með það að Samfylkingin hefur siglt þessu Borgarlínuverkefni í strand. Í um fimmtán ár hefur meirihlutinn eingöngu lagt áherslu á uppbyggingu Borgarlínu sem hefur hvorki raungerst né verið fjármögnuð.“ Hildur óskar þeim Kjartani og Mörtu velfarnaðar. Og það megi alveg fylgja sögunni að hún þakki þeim það liðna.vísir/arnar Hildur hefur ekkert á móti því að tala um borgarlínu, hún segir umferðartafir hafa aukist og stundum með skipulögðum hætti. „Eins og við sjáum til dæmis á þrengingunum á gatnamótunum á Höfðabakka. Sama má sjá í uppleggi á Suðurlandsbraut. Við höfum verið þeirrar skoðunar að þetta verkefni þurfi að endurskoða frá grunni. Það er ekki þar með sagt að við viljum ekki öflugar nútímalegar almenningssamgöngur. En þær mega ekki þrengja að umferð, fjárframlag ríkisins verður að vera tryggt og kostnaðurinn innan skynsemismarka.“ Rík hefð fyrir því að borgarfulltrúar sitji ekki í nefndum fyrir gamla flokkinn Nú er kjörtímabilinu ekki lokið, hvað verður um þessi tvö innan skipulags Sjálfstæðisflokksins? Talsvert hefur verið fjallað um stöðu Helga Áss Grétarssonar sem þó er/var ekki „nema“ varaborgarfulltrúi. Kjartan og Marta eru borgarfulltrúar og þetta hlýtur að kalla á talsverða endurskipulagningu? „Við erum með þessi mál til skoðunar og þetta verður útfært á borgarstjórnarfundi í næstu viku. Það er auðvitað rík hefð fyrir því að þegar borgarfulltrúar skipta um flokka þá verða þeir auðvitað ekki í nefndum fyrir gamla flokkinn.“ Næsti fundur er á þriðjudag eftir viku og þá mun þetta skýrast. „Þetta gæti kallað á uppstokkun í nefndum og ráðum en það er ekki hægt að útkljá nema á formlegum borgarstjórnarfundi. Ég óska þeim auðvitað velfarnaðar á nýjum vettvangi,“ segir Hildur. Og þakkar þeim það liðna? „Já, það má alveg vera með líka,“ segir Hildur og hlær. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Reykjavík