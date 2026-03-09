Vaxandi ótti við langvarandi átök Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 9. mars 2026 19:23 Sprengjur féllu á olíubirgðarstöð í Tehran höfuðborg Írans í gær. AP Vaxandi ótti við langvarandi átök í Mið-Austurlöndum er meginástæða þess að heimsmarkaðsverð á olíu hefur rokið upp. Verðið á olíutunnunni hækkaði um tuttugu prósent á einum degi og segir hagfræðingur skell eins og þennan hafa sérlega mikil áhrif á litla þjóð. Sjö af stærstu og áhrifamestu iðnríkjum heims, G7-ríkin svonefndu, boðuðu til neyðarfundar í dag vegna hækkandi olíuverðs. Verð á hráolíu fór yfir hundrað dollara á tunnu við opnun markaða í morgun. Verðið hefur ekki verið hærra í fjögur ár eða frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu. Þá féllu einnig hlutabréf á mörkuðum. Tíu dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran og fer óttinn við að átökin verði langvarandi vaxandi. Íranar hafa tilkynnt að Mojtaba Khamenei taki við sem æðstiklerkur í Íran af föður sínum Ali Khamenei en sú ákvörðun veikir vonir um breytt stjórnarfar. Frá því stríðið hófst hefur olíuverð hækkað um í kringum fjörutíu prósent. Persaflóaríkin hafa dregið verulega úr framleiðslu og flutningi olíu á þeim tíma. Fyrir um viku síðan lokuðu Íranar til að mynda fyrir skipaumferð um Hormússund en stór hluti af hráolíuframleiðslu heimsins fer þar í gegn. „Ég held að þessi vika muni svona skera úr um hvort að við séum að sjá skammtímaskell eða það sem við getum kallað orkukreppu,“ segir Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Á Íslandi hafa þegar sést hækkanir á bensínverði. Jón Bjarki segir að ef stríð dregst á langinn muni hækkanir sjást víðar, svo sem í flugfargjöldum. „Ef að þessu heldur áfram eitthvað fram á vorið þá verðum við farin að sjá alvöru áhrif á birgðakeðjur, á framleiðslukostnað og á taktinn í heimshagkerfinu.“ Hækkanirnar koma til með að hafa áhrif á verðbólgu. Í næstu viku er vaxtaákvörðun hjá Seðlabankanum og segir Jón Bjarki erfitt fyrir bankann að horfa fram hjá því sem er að gerast. „Fyrir lítið opið hagkerfi eins og okkar, þá eru þetta bara alls ekki góðar fréttir. Á sama tíma þá hefur svona skellur neikvæð áhrif á hagvöxt, þannig að það er slæm blanda.“ Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bensín og olía Skipaflutningar Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Innlent Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Innlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Innlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Innlent Fleiri fréttir Skutu niður eldflaugar í landhelgi Tyrklands Rannsaka heimagerða sprengju sem hryðjuverk Felldu sex í árás á enn einn bátinn Eldhaf í Glasgow Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Sjá meira