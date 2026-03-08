Erlent

Ræddust við í síma í kjöl­far um­mæla Trump um Breta

Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands ræddust við í síma í dag.
Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands ræddust við í síma í dag um málefni Mið-Austurlanda og samvinnu Breta og Bandaríkjamanna í stríðinu gegn Íran. Enn hefur ekki verið tilkynnt um hver sé nýr leiðtogi Íran.

Talsmaður forsætisráðherrans Starmer sagði frá samtali hans við Trump en þeir ræddu málefni Mið-Austurlanda og samvinnu Breta og Bandaríkjanna í stríðinu gegn Íran.

Þá kom Starmer á framfæri innilegum samúðarkveðjum til Trump og bandarísku þjóðarinnar vegna þeirra sex bandarísku hermanna sem féllu í árásum í Kúveit fyrir viku.

Samtal leiðtoganna á sér stað í kjölfar þess að Trump lýsti Bretum sem „fyrrum frábærum bandamanni“ og sagði Bandaríkjamenn „ekki þurfa bandamenn eftir að hafa unnið stríðið“.

Starmer svaraði og sagði Breta þurfa alvörugefni en ekki að spila pólitíska leiki og í grein í Sunday Mirror sagði Starmer að Bretar einbeittu sér að því að verja Breta bæði heima og erlendis.

Vopnahlé myndi ekki halda

Þá sagði utanríkisráðherra Írana, Abbas Araghchi, í samtali við bandarísku sjónvarspstöðina NBC í dag að landið þyrfti að halda áfram að berjast í þágu fólksins í landinu.  Araghchi sagði jafnframt að vopnahlé myndi ekki halda og að Bandaríkjamenn og Ísraelar hafi brotið vopnahlé sem batt endi á tólf daga stríð á síðasta ári og sagði að endanleg lok á stríði væri eina lausnin. 

Ekki hefur verið tilkynnt hver sé nýr leiðtogi Írans sem kjörinn var í morgun en sex særðust í Tel Aviv eftir flugskeytaárás Írana í dag og þá greindi ísraelski herinn frá víðtækum árásum á skotmörk í Theran og fleiri staði í Íran.

Óljósar tölur um fjölda látinna

Þá birti BBC yfirlit yfir fjölda látinna í stríðinu eftir löndum. Samantektin byggir á yfirlýsingum fulltrúa landanna en tölurnar hafa ekki verið staðfestar af opinberum aðilum.

Amir Saeid Iravani, sendiherra Íran hjá Sameinuðu þjóðunum sagði á föstudag að 1332 óbreyttir borgarar hefðu látist í sprengjuárásum Bandaríkjanna og Ísrael í Íran og heilbrigðisráðuneyti Líbanon jafnfram að 394 hefðu látist þar, þar af 83 börn.

Í Ísrael hafa tíu látist og tæplega tvö þúsund manns verið fluttir á sjúkrahús að sögn yfirvalda þar í landi og þá létust sex bandarískir hermenn í árás á bandaríska herstöð í Kúveit á sunnudag fyrir viku.

Fjórir eru látnir í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, fimm í Kúveit og einn í Barein.

