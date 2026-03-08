Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Smári Jökull Jónsson skrifar 8. mars 2026 16:26 Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands ræddust við í síma í dag. Vísir/Getty Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands ræddust við í síma í dag um málefni Mið-Austurlanda og samvinnu Breta og Bandaríkjamanna í stríðinu gegn Íran. Enn hefur ekki verið tilkynnt um hver sé nýr leiðtogi Íran. Talsmaður forsætisráðherrans Starmer sagði frá samtali hans við Trump en þeir ræddu málefni Mið-Austurlanda og samvinnu Breta og Bandaríkjanna í stríðinu gegn Íran. Þá kom Starmer á framfæri innilegum samúðarkveðjum til Trump og bandarísku þjóðarinnar vegna þeirra sex bandarísku hermanna sem féllu í árásum í Kúveit fyrir viku. Samtal leiðtoganna á sér stað í kjölfar þess að Trump lýsti Bretum sem „fyrrum frábærum bandamanni“ og sagði Bandaríkjamenn „ekki þurfa bandamenn eftir að hafa unnið stríðið“. Starmer svaraði og sagði Breta þurfa alvörugefni en ekki að spila pólitíska leiki og í grein í Sunday Mirror sagði Starmer að Bretar einbeittu sér að því að verja Breta bæði heima og erlendis. Vopnahlé myndi ekki halda Þá sagði utanríkisráðherra Írana, Abbas Araghchi, í samtali við bandarísku sjónvarspstöðina NBC í dag að landið þyrfti að halda áfram að berjast í þágu fólksins í landinu. Araghchi sagði jafnframt að vopnahlé myndi ekki halda og að Bandaríkjamenn og Ísraelar hafi brotið vopnahlé sem batt endi á tólf daga stríð á síðasta ári og sagði að endanleg lok á stríði væri eina lausnin. Ekki hefur verið tilkynnt hver sé nýr leiðtogi Írans sem kjörinn var í morgun en sex særðust í Tel Aviv eftir flugskeytaárás Írana í dag og þá greindi ísraelski herinn frá víðtækum árásum á skotmörk í Theran og fleiri staði í Íran. Óljósar tölur um fjölda látinna Þá birti BBC yfirlit yfir fjölda látinna í stríðinu eftir löndum. Samantektin byggir á yfirlýsingum fulltrúa landanna en tölurnar hafa ekki verið staðfestar af opinberum aðilum. Amir Saeid Iravani, sendiherra Íran hjá Sameinuðu þjóðunum sagði á föstudag að 1332 óbreyttir borgarar hefðu látist í sprengjuárásum Bandaríkjanna og Ísrael í Íran og heilbrigðisráðuneyti Líbanon jafnfram að 394 hefðu látist þar, þar af 83 börn. Í Ísrael hafa tíu látist og tæplega tvö þúsund manns verið fluttir á sjúkrahús að sögn yfirvalda þar í landi og þá létust sex bandarískir hermenn í árás á bandaríska herstöð í Kúveit á sunnudag fyrir viku. Fjórir eru látnir í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, fimm í Kúveit og einn í Barein. Íran Bandaríkin Bretland Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Kúveit Sameinuðu arabísku furstadæmin Barein Mest lesið Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Innlent Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Erlent Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Erlent Fleiri fréttir Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Leiðtogar kalla eftir breytingum á erfðaröðinni Soham-morðinginn látinn Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Sjá meira