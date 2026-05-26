Tjörn, skautasvell, íbúðir og útivistarsvæði rísi á gjörbreyttu svæði Eiður Þór Árnason skrifar 26. maí 2026 23:25 Horft yfir vallarsvæðið frá Klapparstíg. Núverandi áhorfendastúka sést lengst til hægri. Alark arkitektar Gert er ráð fyrir tjörn, skautasvelli, hlaupabraut, útivistarsvæðum, verslun og þjónustu í vinningstillögu um framtíðarskipulag á Akureyrarvelli og nágrenni. Lagt er til að allt að sjötíu íbúðir rísi á svæðinu en framtíð þess hefur lengi verið þrætuepli í höfuðstað Norðurlands. Akureyrarvöllur var áður helsti íþróttaleikvangur bæjarins og liggur norðan við miðbæjarsvæðið. Í vinningstillögunni sem kynnt var í dag er gert ráð fyrir tveggja til þriggja hæða húsum í tveimur húsaklösum á sjálfu íþróttavallarsvæðinu með samtals 50 til 55 íbúðum. Þá verði til viðbótar tólf íbúðir í fjölbýlishúsum við Smáragötu og Hólabraut og þrjú einbýlishús við Brekkugötu, með möguleika á viðbót. Heildaríbúðafjöldi á skipulagssvæðinu er þannig áætlaður allt að 65 til 70 íbúðir. Akureyri.net greinir frá þessu en höfundar tillögunnar eru feðgarnir Kristján Ásgeirsson og Óli Geir Kristjánsson hjá Alark arkitektum. Þeir vilja sjá hlaupabraut liggja í gegnum svæðið sem nái út að Glerártorgi og Ráðhústorgi en brautin er sögð nýtast sem hjólastígur og almennt göngu- og hlaupasvæði. Á jarðhæðum í húsaklösunum á sjálfu íþróttavallarsvæðinu er gert ráð fyrir starfsemi og þjónusturýmum. Þá er lagt til að opið grænt almenningssvæði verði við vestari húsaklasann. Á almenningssvæðinu er reiknað með lítilli tjörn sem gæti nýst sem skautasvell á veturna, veitingasvæði utandyra, leiksvæði, æfingasvæði með tækjum, boltavelli og sviðsmannvirki á torgi. Undir sviðinu er lagt til að hægt verði að finna litla sölubása, til dæmis fyrir skautaleigu eða kaffisölu. Yfirlitsmyndir sem sýna almenningssvæðin.Alark arkitektar „Sviðstorgið getur nýst sem markaðs- og eða matarvagnartorg um helgar og á góðviðrisdögum ásamt yfirdekkuðum boltavellinum," segir í tillögunni sem nánar er fjallað er um á Akureyri.net. Gert er ráð fyrir samtals 36 bílastæðum ofanjarðar sem snúa að Glerárgötu og nýtast annars vegar þjónustu- og rekstraraðilum og hins vegar íbúum. Þá er reiknað með 46 stæðum ofanjarðar auk einkastæða á áætluðum einbýlis-, tvíbýlis- og fjórbýlishúsalóðum við Hólabraut og Brekkugötu. Einnig er lagt til að bílakjallari verði undir hvorum húsaklasa með samanlagt allt að 60 stæðum. Aðkoman úr suðri séð frá Hólabraut. Áfram verður inngangur að svæðinu á sama stað og í dag.Alark arkitektar Kort sem sýnir tillöguna að framtíðarskipulagi. Akureyri Skipulagsmál