Samfylking og Sjálfstæðisflokkur í samstarf í Suðurnesjabæ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 26. maí 2026 21:37 S-listi Samfylkingar og óháðra og D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra mynda nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ. Innsent Listi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks hafa náð saman um myndun meirihluta í Suðurnesjabæ en samstarfssamkomulag flokkanna var undirritað fyrr í kvöld. Til stendur að ráðið verði í stöðu bæjarstjóra. Í kosningunum 16. maí síðastliðinn fékk S-listi Samfylkingar og óháðra flest atkvæði og þrjá bæjarfulltrúa kjörna. D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra kom þar á eftir og fékk tvo fulltrúa kjörna. Saman mynda listarnir fimm manna meirihluta en Framsókn og Miðflokkur fengu tvo menn hvor. Helstu byggðakjarnar Suðurnesjabæjar eru Sandgerði og Garður. Í tilkynningu segir að áframhaldandi vinna verði lögð í sameiningu byggðakjarnanna tveggja. Þá verði áhersla lögð á að styrkja stöðu Suðurnesjabæjar, lækka álögur á íbúa og bæta lífsgæði allra íbúa með það að leiðarljósi að móta samfélag fyrir alla. Suðurnesjabær Sveitarstjórnarkosningar 2026