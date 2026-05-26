Sam­fylking og Sjálf­stæðis­flokkur í sam­starf í Suðurnesjabæ

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
S-listi Samfylkingar og óháðra og D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra mynda nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ.
Listi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks hafa náð saman um myndun meirihluta í Suðurnesjabæ en samstarfssamkomulag flokkanna var undirritað fyrr í kvöld. Til stendur að ráðið verði í stöðu bæjarstjóra.

Í kosningunum 16. maí síðastliðinn fékk S-listi Samfylkingar og óháðra flest atkvæði og þrjá bæjarfulltrúa kjörna. D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra kom þar á eftir og fékk tvo fulltrúa kjörna. Saman mynda listarnir fimm manna meirihluta en Framsókn og Miðflokkur fengu tvo menn hvor.

Helstu byggðakjarnar Suðurnesjabæjar eru Sandgerði og Garður. Í tilkynningu segir að áframhaldandi vinna verði lögð í sameiningu byggðakjarnanna tveggja. Þá verði áhersla lögð á að styrkja stöðu Suðurnesjabæjar, lækka álögur á íbúa og bæta lífsgæði allra íbúa með það að leiðarljósi að móta samfélag fyrir alla.

