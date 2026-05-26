Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði kynntu fyrir stundu málefnasamning sinn undir kjörorðunum: „Frelsi, ábyrgð, velferð og lífsgæði.“
Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður formaður bæjarráðs. Oddviti Viðreisnar, Karólína Helga Símonardóttir, og oddviti Samfylkingar, Hildur Rós Guðbjargardóttir, munu skipta með sér embætti forseta bæjarstjórnar.
Meirihlutinn er með sjö menn af ellefu í bæjarstjórn, Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrjá en Viðreisn og Samfylking tvo hvor.
Meirihlutinn hefur ákveðið að ráðinn verði bæjarstjóri. Sá heitir Þórður Þórarinsson og gegndi stöðu framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins um ellefu ára skeið, frá 2014 til 2025. Í viðtali við fréttastofu segir hann að hann muni gegna stöðunni sem ópólitískur bæjarstjóri.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttamaður Sýnar, ræddi við oddvitana eftir að þau höfðu undirritað samstarfssáttmálann. Þau segjast spennt fyrir samstarfinu.
„Ef þú horfir á tölurnar erum við með 60% kjósenda á bak við okkur, þetta hefur ekki gerst síðan 1974 og er sögulegt,“ segir Karólína Helga frá Viðreisn.
Orri oddviti Sjálfstæðisflokks sat í meirihluta á síðasta kjörtímabili en segir þetta nýjan meirihluta.
„Það eru örlítið breyttar áherslur en ég held að við séum að halda áfram að gera Hafnarfjörð að besta bæ á Íslandi. Það er markmiðið og við munum vinna að því samhent og einbeitt.“
Hildi Rós oddvita Samfylkingarinnar óraði ekki fyrir því að flokkurinn yrði í meirihluta á kjörtímabilinu, en hann fór úr fjórum bæjarfulltrúum í tvo í kosningunum.
„Nei, það var ekki á kortinu, við vorum tilbúin að vera með aðhald eins og við höfum sýnt síðustu kjörtímabil í minnihluta.“
Aðspurður hvort ekki hafi komið til greina að einn oddvitanna yrði bæjarstjóri segir Orri það aldrei hafa komið alvarlega til skoðunar.
„Þetta var besta mögulega lausnin upp á sátt,“ bætir Karólína Helga við.
Hildur segir fjárhagsstöðu bæjarins ekki nógu sterka.
„Við þurftum einhvern rekstrarmann, þá er bara mjög gott að fá einhvern utanaðkomandi, og þá kannski sérstaklega til að leiða þrjá flokka saman.“
Ítarlega hefur verið greint frá gangi mála í meirihlutaviðræðum í Hafnarfirði síðustu daga en þar hefur gengið á ýmsu. Ballið byrjaði strax í beinni útsendingu á kosninganótt þegar fyrstu tölur voru kynntar og ljóst var að Samfylkingin hefði beðið afhroð. Oddviti listans, Guðmundur Árni, kynnti þá þegar að hann hygðist íhuga stöðu sína.
Miklar vendingar urðu í meirihlutaviðræðum í vikunni sem leið en fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem mynduðu meirihluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Þær viðræður fóru svo fljótt út um þúfur þar sem Valdimar Víðisson bæjarstjóri og oddviti Framsóknarmanna var sakaður um trúnaðarbrest. Valdimar hefur vísað því á bug en skaðinn var skeður. Samfylkingin útilokaði í kjölfarið einnig samstarf við Framsókn og Viðreisn sagðist hvorki spennt fyrir samstarfi við Framsókn né Miðflokkinn. Í framhaldinu hófust viðræður framboðanna þriggja sem nú hafa náð saman.
Þá sagði oddviti Miðflokksins að honum hefðu ekki borist mörg símtöl.
Eftirsjá virðist vera eftir fráfarandi bæjarstjóra, Valdimar Víðissyni, en stofnað hefur verið til undirskriftalista þar sem því er mótmælt að Framsóknarflokkurinn sé ekki hluti af nýjum meirihluta. Flokkurinn fékk rúm tuttugu og fjögur prósent í kosningunum og bætti við sig tveimur mönnum. Undirskriftarlistinn hefur vaxið hratt í dag en þegar þetta er skrifað nálgast fjöldi undirritaðra tvö þúsund.
Valdimar hefur sagt að síðustu daga hafi verið krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Hann segist ganga stoltur frá borði og munu nú taka sér nokkurra vikna frí.
Kæri Hafnfirðingur. Hafnarfjörður er dásamlegur bær. Bær með sögu, hjarta og mikla sál.
Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarf í Hafnarfirði. Til stendur að kynna meirihlutasáttmála flokkanna á félagsfundum þeirra á morgun. Í kjölfarið hyggjast oddvitar undirrita sáttmálann og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi.
Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í Hafnarfirði segir ólíka túlkun á handabandi snurðan á þræði meirihlutaviðræðna. Hann telur þó alla vinna af heilindum og vonast til að Framsókn komist aftur að borðinu.
Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður um meirihlutasamstarf næstu fjögur árin.