Féllust á að gera ekki lítið úr tilfinningum hinna eða ræða persónuleg mál Eiður Þór Árnason skrifar 27. maí 2026 00:04 Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir tók við sem rektor Háskólans á Bifröst fyrr á þessu ári. Vísir/vilhelm Starfsfólk Háskólans á Bifröst hefur samþykkt samskiptasáttmála eftir stormasaman tíma í sögu skólans. Þar er kveðið á um óæskilega hegðun á vinnustaðnum og að ekki eigi að „gera lítið úr tilfinningum eða árangri samstarfsfólks, ræða viðkvæm málefni í áheyrn annarra, eða fara framhjá viðurkenndum boðleiðum.“ Rektor segir að sáttmálinn sé mikilvæg viðspyrna upp á við. Margrétar Jónsdóttur Njarðvík hætti sem rektor skólans í febrúar í kjölfar harðrar gagnrýni starfsmanna og nemenda í garð hennar og fleiri stjórnenda á Bifröst. Mál Margrétar, rannsóknarstjóra skólans og forseta viðskiptadeildar gegn þremur kennurum við skólann í vetur olli ekki síst úlfúð. Rektor bað siðanefnd að kanna hvort kennararnir hefðu verið ranglega skráðir meðhöfundar að greinum og virtust stjórnendur meðal annars hafa notað gervigreindarforrit til að leggja mat á það. Félag akademískra starfsmanna lýsti yfir vantrausti á rektor og tvo aðra stjórnendur vegna málsins. Siðanefndin hreinsaði síðar starfsmennina af sök en einum þeirra var sagt upp störfum. Ástæðan var sögð trúnaðarbrestur þar sem hann hefði kennt áfanga við annan skóla en kennarinn var síðar ráðinn aftur af nýjum rektor. Einnig sökuðu nemendur og akademískir starfsmenn háskólans stjórnendur um að hafa beitt nemendur þrýstingi í því skyni að tryggja rektor skólans stuðning. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir tók við sem nýr rektor skólans eftir að Margrét steig til hliðar. Virða eigi mörk Fram kemur í tilkynningu á vef skólans að nýi samskiptasáttmálinn hafi verið samþykktur með öllum greiddum atkvæðum á starfsmannafundi á þriðjudag. Þar er einkum lögð áhersla á virðingu, liðsheild og umhyggju, auk þess sem talað er fyrir skýrleika við ákvarðanatöku, hreinskiptni, lausnamiðun og virðingu fyrir mörkum og verkferlum. Þar er meðal annars talað um að starfsmenn tali „við hvert annað en ekki um hvert annað“ og virði „persónuleg mörk, verkaskiptingu og viðurkennda verkferla“. Jafnframt samþykktu starfsmenn að gera ekki lítið úr tilfinningum eða áhyggjum annarra, ræða ekki persónuleg og viðkvæm málefni samstarfsfólks í áheyrn annarra, að forðast að fara inn á verksvið annarra eða „framhjá viðurkenndum boðleiðum“ og „gera lítið úr árangri eða heilindum samstarfsfólks“. Sáttmálinn hluti af viðspyrnu Eitt af yfirlýstum markmiðum samskiptasáttmálans er að „forðast „við og þau“-menningu og auka samheldni“ á vinnustaðnum og byggja upp gagnkvæmt traust meðal samstarfsfólks og á milli starfsfólks og stjórnenda. „Sáttmálanum er ætlað að vera leiðarljós í öllum samskiptum innan háskólans og efla vinnustaðamenningu hans. Sáttmálinn hefur verið í mótun með aðkomu allra starfsmanna undanfarnar vikur," segir á vef skólans. „Sáttmálinn er mikilvægur áfangi á leið. Við erum framsækinn og nemendamiðaður háskóli með skýra sérstöðu og markverða hlutdeild í íslensku háskólasamfélagi. Við getum borið höfuðið hátt, en verðum auðvitað líka að minna okkur á það reglulega á hvaða grunni við stöndum. Sáttmálinn er okkur mikilvæg viðspyrna upp á við og áfram veginn," er haft eftir Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, rektor Háskólans á Bifröst. Mikið hefur gengið á innan veggja skólans eftir að þrír starfsmenn voru kærðir til siðanefndar. 9. febrúar 2026 20:11 Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Nemendur og akademískir starfsmenn Háskólans á Bifröst saka stjórnendur skólans um að hafa beitt nemendur þrýstingi í því skyni að tryggja rektor skólans stuðning. Það sé aðför gegn tjáningarfrelsi nemenda og fari gegn siðareglum. 