Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan um „hræðsluáróður“ í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið.
Frá þessu greinir Guardian, sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu að nota aðferðir Nigel Farage og Ukip í aðdraganda Brexit; það er að dreifa falsupplýsingum.
„Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit-augnabliki,“ sagði Þorgerður í samtali við Guardian. „Það væri að mínu viti hættuleg slóð að feta, þar sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi alls konar lygar.“
Þá varar hún við áhrifum frá Rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á Íslandi. Erlend afskipti og dreifing falsupplýsinga gætu mögulega haft áhrif á niðurstöðuna.
Guardian segir ákvörðun stjórnvalda um að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars tilkomna vegna hótana Bandaríkjanna í garð Grænlands. Þorgerður segir í viðtalinu að sú alþjóðlega regla sem var grundvöllur öryggis og velsældar á Íslandi í áratugi sæti nú gríðarlegum þrýstingi og einnig gömul bandalög.
„Þú kemur ekki fram við vini og bandamenn á borð við Grænland og Danmörku eins og Bandaríkin gerðu í upphafi þessa árs,“ segir hún en leggur þó áherslu á að samband Íslands og Bandaríkjanna væri enn traust.
„Það að Ísland sé aðili Evrópusambandsins er ekki í mótsögn við að eiga í góðu sambandi við Bandaríkin. Annað útilokar ekki hitt,“ segir hún.
Í frétt Guardian er vitnað í skoðanakönnun sem er sögð hafa verið framkvæmd fyrir utanríkisráðuneytið þar sem 42 prósent Íslendinga eru sögð fylgjandi því að hefja aftur aðildarviðræður en 39 prósent á móti.
Guardian leitaði viðbragða hjá breska stjórnmálaflokknum Reform, sem stofnaður var af Nigel Farage. Farage var leiðtogi Ukip í aðdraganda Brexit.
„Reform UK hefur engin tengsl við Ísland,“ sagði talsmaður flokksins. „Við óskum þeim góðs gengis í því að halda sig fyrir utan Evrópusambandið.“