Icelandair og flug­menn komnir í fjölmiðla­bann

Eiður Þór Árnason skrifar
Ástráður Haraldsson er ríkissáttasemjari. Vísir/Vilhelm

Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) hjá ríkissáttasemjara klukkan tíu á morgun. Hann segir langt í land og hefur beint því til samningsaðila að þeir tjái sig ekki um efni viðræðnanna við fjölmiðla.

Til stóð að halda fund í deilu Icelandair og flugvirkja hjá embættinu í dag en honum var frestað vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar. Þetta segir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við Vísi.

„Við erum bara að vinna að því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna þetta áfram með skipulögðum hætti en það er óbreytt staða.“

Óskað hafi verið eftir því að fulltrúar Icelandair og FÍA tjái sig ekki við fjölmiðla „umfram það sem nauðsynlegt er.“ Kjarasamningar Icelandair við FÍA og Flugvirkjafélag Íslands runnu út í lok september. Þá eru samningar einnig lausir við Flugfreyjufélag Íslands en sú deila er ekki komin inn á borð ríkissáttasemjara.

Fellt niður fjölda flugferða

Aukin harka hefur færst í samskipti Icelandair og flugmanna síðustu vikur en flugfélagið hefur sakað félagsmenn FÍA um að stunda óformlegar aðgerðir. Nokkur fjöldi flugferða hefur verið felldur niður hjá Icelandair síðustu vikur vegna manneklu. Til að mynda var minnst fjórum ferðum aflýst vegna áhafnarskorts um helgina.

Formaður FÍA hefur hafnað því að um skipulagðar aðgerðir sé að ræða og sagt þetta afleiðingu slæmrar mönnunar eða ófullnægjandi álagsprófunar á flugáætlun. Forsvarsmenn Icelandair vísa þessu á bug og segja að flugmenn hafi skyndilega hætt að selja frídaga sína. Grunur sé um samstilltar aðgerðir.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014

Icelandair hafnar því að aflýsingar félagsins megi rekja til vanmannaðrar eða ófullnægjandi álagsprófaðrar flugáætlunar. Félagið segir vandann stafa af samstilltum aðgerðum flugmanna sem hafi skyndilega hætt að selja frídaga. Félagið hafi keypt 187 frídaga í maí í fyrra, en nú hafni flugmenn hundruðum þúsunda fyrir frídaga sem hafi ekki gerst síðan 2014, þegar flugmenn voru í kjaradeilum við félagið. 

Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi

Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna segir aflýsingar Icelandair á áætlunarferðum sýna að flugáætlun félagsins standist ekki álagspróf með tilliti til mönnunar. Það sé á ábyrgð Icelandair að tryggja að áætlunin sé mönnuð með sjálfbærum hætti.

Enn öðru flugi aflýst

Vegna flugvélaskorts aflýsti Icelandair einu flugi til viðbótar þeim sjö sem aflýst var í gær og í dag. Um er að ræða flug til Stokkhólms sem átti að taka á loft klukkan 11 í dag.

