Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundnum árásum á Kænugarð þar sem skotmörkin yrðu stjórnstöðvar og drónaframleiðsla Úkraínumanna. Sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru hvattir til þess að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almennir borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðarinnviðum.
Frá þessu greinir í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins en Rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árásina á Kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja um að ræða „skammarlausa kúgun“ og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsiaðgerðir sínar gegn Rússum.
Í yfirlýsingu stjórnvalda í Úkraínu segir meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér séu Rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðum þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Þá sé sannleikurinn sá að Kænugarður hafi sætt stöðugum árásum og ógnin af völdum Rússa verið svo til óbreytt síðustu misseri.
Að minnsta kosti fjórir létust og fjöldi særðist í árásum Rússa á Kænugarð aðfaranótt sunnudags, þar sem Rússar skutu tugum eldflauga og hundruðum dróna að höfuðborginni og ofurfrárri Oreshnik eldflaug að Bila Tserkva, sem er í um 90 km fjarlægð frá borginni.
Meðal skotmarka voru Listasafn Úkraínu, Chernobyl-safnið og verslanamiðstöð.