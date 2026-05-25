Erlent

Banda­ríkja­her gerði á­rásir á írönsk skot­mörk í dag þrátt fyrir vopna­hlé

Eiður Þór Árnason skrifar
Vegur í austurhluta Kabúl sem er jafnan notaður af flutningabílum.
Vegur í austurhluta Kabúl sem er jafnan notaður af flutningabílum. Ap/Siddiqullah Alizai

Bandaríkjaher gerði árásir í suðurhluta Íran í dag sem beindust að eldflaugaskotstöðvum og írönskum bátum. Þetta hefur BBC og Fox News eftir miðlægri stjórnstöð hersins. Árásirnar hafi verið hluti af „sjálfsvörn“ til að „vernda hermenn okkar gegn þeirri ógn sem stafaði af írönskum herafla“.

Friðarviðræður standa yfir milli Íran og Bandaríkjanna og vopnahléssamkomulag við lýði. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ríkin skiptast á árásum eftir að það tók gildi.

Meðal skotmarka voru skotpallar fyrir flugskeyti og íranskir bátar sem reyndu að koma fyrir jarðsprengjum, að sögn hersins. „Yfirstjórn Bandaríkjahers heldur áfram að verja hersveitir okkar en sýnir jafnframt aðgát á meðan yfirstandandi vopnahlé varir,“ hefur Fox News og BBC eftir talsmanni

Fox hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að árásirnar gefi ekki til kynna að vopnahléinu sé lokið. Þær komi í kjölfar þess að sprengingar heyrðust á ýmsum svæðum við Hormússund í dag, þar á meðal ein sprenging í Bandar Abbas í suðurhluta Írans.

Tilkynnt var um aðrar sprengingar nálægt Sirik og Jask sem stendur við Hormússund. Fox News hefur eftir ónefndum embættismanni að árásum Bandaríkjanna sé „lokið í bili“.

Íranir ekki jafn bjartsýnir og Bandaríkjamenn

Fulltrúi Írana sagði fyrr í dag að árangur hefði náðst í viðræðum við Bandaríkin um stríðslok en samkomulag væri „ekki á næsta leiti“. Þetta sagði Esmail Baqai, talsmaður utanríkisráðuneytisins, eftir að Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði að hugsanlega gæti samkomulag náðst í dag.

„Það er rétt að við höfum náð niðurstöðu í stórum hluta þeirra mála sem eru til umræðu,“ sagði Baqai í Teheran í dag. „En að segja að þetta þýði að undirritun samnings sé yfirvofandi – enginn getur haldið slíku fram.“

Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en fjölmiðlar hafa haft eftir ónefndum embættismönnum að samkomulagsdrög feli í sér sextíu daga framlengingu á vopnahléi, enduropnun Hormússunds og áætlun um frekari samningaviðræður um kjarnorkuáætlun Írans.

Trump vill ekki flýta sér

Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf til kynna um helgina að ríkin væru að nálgast samkomulag. Á sama tíma sagðist hann hafa gefið samningamönnum fyrirmæli um að flýta sér ekki.

Rubio virtist fullur bjartsýni þegar hann ræddi við fréttamenn Nýju-Delí, höfuðborg Indlands, fyrr í dag: „Við héldum að við hefðum einhverjar fréttir að færa í gærkvöldi. Kannski í dag.“

Rubio varaði jafnframt við því að það ætti ekki að „lesa of mikið í þetta“ og bætti við að það „tæki smá tíma að heyra frá Íran“.

CBS News segir að bandaríska leyniþjónustan telji að Mojtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, sé í felum á ótilgreindum stað en hann særðist í árás Ísraela sem varð föður hans og forvera að bana á fyrsta degi stríðsins. Þetta er sagt flækja samskipti við sendimenn hans og tefja um leið viðræður við Bandaríkin.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Tengdar fréttir

Ru­bio vongóður um vopna­hlé

Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að samkomulag við Íran gæti náðst í dag, mánudag. Hann segir samninganefndir landanna tveggja komnar með eitthvað bitastætt á samningaborðið en vinna sé þó enn yfirstandandi. Rubio er þessa stundina staddur í opinberri heimsókn á Indlandi.

Trump vill ekki flýta sér

Bandarísk stjórnvöld eru nálægt því að ná samkomulagi við Íran sem myndi binda enda á stríðið, opna Hormússund á ný og fela í sér að Íranir losi sig við birgðir af auðguðu úrani. Þetta hefur AP-fréttaveitan eftir embættismönnum í Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa beint þeim tilmælum til erindreka sinna að flýta sér ekki að gera samning.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið