Bandaríkjaher gerði árásir á írönsk skotmörk í dag þrátt fyrir vopnahlé Eiður Þór Árnason skrifar 25. maí 2026 23:57 Vegur í austurhluta Kabúl sem er jafnan notaður af flutningabílum. Ap/Siddiqullah Alizai Bandaríkjaher gerði árásir í suðurhluta Íran í dag sem beindust að eldflaugaskotstöðvum og írönskum bátum. Þetta hefur BBC og Fox News eftir miðlægri stjórnstöð hersins. Árásirnar hafi verið hluti af „sjálfsvörn“ til að „vernda hermenn okkar gegn þeirri ógn sem stafaði af írönskum herafla“. Friðarviðræður standa yfir milli Íran og Bandaríkjanna og vopnahléssamkomulag við lýði. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ríkin skiptast á árásum eftir að það tók gildi. Meðal skotmarka voru skotpallar fyrir flugskeyti og íranskir bátar sem reyndu að koma fyrir jarðsprengjum, að sögn hersins. „Yfirstjórn Bandaríkjahers heldur áfram að verja hersveitir okkar en sýnir jafnframt aðgát á meðan yfirstandandi vopnahlé varir,“ hefur Fox News og BBC eftir talsmanni. Fox hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að árásirnar gefi ekki til kynna að vopnahléinu sé lokið. Þær komi í kjölfar þess að sprengingar heyrðust á ýmsum svæðum við Hormússund í dag, þar á meðal ein sprenging í Bandar Abbas í suðurhluta Írans. Tilkynnt var um aðrar sprengingar nálægt Sirik og Jask sem stendur við Hormússund. Fox News hefur eftir ónefndum embættismanni að árásum Bandaríkjanna sé „lokið í bili“. Íranir ekki jafn bjartsýnir og Bandaríkjamenn Fulltrúi Írana sagði fyrr í dag að árangur hefði náðst í viðræðum við Bandaríkin um stríðslok en samkomulag væri „ekki á næsta leiti“. Þetta sagði Esmail Baqai, talsmaður utanríkisráðuneytisins, eftir að Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði að hugsanlega gæti samkomulag náðst í dag. „Það er rétt að við höfum náð niðurstöðu í stórum hluta þeirra mála sem eru til umræðu,“ sagði Baqai í Teheran í dag. „En að segja að þetta þýði að undirritun samnings sé yfirvofandi – enginn getur haldið slíku fram.“ Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en fjölmiðlar hafa haft eftir ónefndum embættismönnum að samkomulagsdrög feli í sér sextíu daga framlengingu á vopnahléi, enduropnun Hormússunds og áætlun um frekari samningaviðræður um kjarnorkuáætlun Írans. Trump vill ekki flýta sér Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf til kynna um helgina að ríkin væru að nálgast samkomulag. Á sama tíma sagðist hann hafa gefið samningamönnum fyrirmæli um að flýta sér ekki. Rubio virtist fullur bjartsýni þegar hann ræddi við fréttamenn Nýju-Delí, höfuðborg Indlands, fyrr í dag: „Við héldum að við hefðum einhverjar fréttir að færa í gærkvöldi. Kannski í dag.“ Rubio varaði jafnframt við því að það ætti ekki að „lesa of mikið í þetta“ og bætti við að það „tæki smá tíma að heyra frá Íran“. CBS News segir að bandaríska leyniþjónustan telji að Mojtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, sé í felum á ótilgreindum stað en hann særðist í árás Ísraela sem varð föður hans og forvera að bana á fyrsta degi stríðsins. Þetta er sagt flækja samskipti við sendimenn hans og tefja um leið viðræður við Bandaríkin. Fréttin hefur verið uppfærð. Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Rubio vongóður um vopnahlé Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að samkomulag við Íran gæti náðst í dag, mánudag. Hann segir samninganefndir landanna tveggja komnar með eitthvað bitastætt á samningaborðið en vinna sé þó enn yfirstandandi. Rubio er þessa stundina staddur í opinberri heimsókn á Indlandi. 25. maí 2026 10:19 Trump vill ekki flýta sér Bandarísk stjórnvöld eru nálægt því að ná samkomulagi við Íran sem myndi binda enda á stríðið, opna Hormússund á ný og fela í sér að Íranir losi sig við birgðir af auðguðu úrani. Þetta hefur AP-fréttaveitan eftir embættismönnum í Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa beint þeim tilmælum til erindreka sinna að flýta sér ekki að gera samning. 24. maí 2026 23:57 Mest lesið Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Innlent Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Innlent Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Veður Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Innlent „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Innlent Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum Innlent Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi Innlent „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ Innlent Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Innlent Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Innlent Fleiri fréttir Bandaríkjaher gerði árásir á írönsk skotmörk í dag þrátt fyrir vopnahlé Margrét Þórhildur aftur inn á sjúkrahús Hitamet í maí slegið í Bretlandi Tæplega tuttugu fluttir á sjúkrahús vegna óþefs Rubio vongóður um vopnahlé Arftaki 757 aftur á teikniborði Boeing Trump vill ekki flýta sér Ofurhljóðfrárri eldflaug skotið að Úkraínu Meintur byssumaður 21 árs góðkunningi leyniþjónustunnar Skothvellir við Hvíta húsið Bandarískir sendimenn mælist til þess að Trump sé hunsaður Mjakist nær samkomulagi Kratar fá umboðið á ný og hyggja á miðjuvinstri stjórn Níutíu látnir eftir sprengingu í kolanámu Spjallað í Reykjavík á meðan drónarnir dynja á Kænugarði Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Vilja skipa erindreka en vita ekki hvert erindið er Borgaraleg stjórn virðist úr sögunni Rutte segir ríka Evrópu reiða sig um of á Bandaríkin Birta loks umdeilda „krufningu“ á framboði Harris Stjórnvöld í Íran og Óman ræða sameiginlega gjaldheimtu á sundinu Útvegaði njósnurum gögn um óvini Rússa Íbúar í Alberta greiða atkvæði um aðskilnað frá Kanada Trump sendir 5.000 hermenn til Póllands Veit ekki hvort hann hafi misst tökin á öldungadeildinni Bein útsending: Nýsköpunarverðlaun Norðurlandanna Hugmyndir kjósenda um innflytjendur ekki í takt við raunveruleikann Ellefu Evrópuríki auglýsa eftir hættulegum dæmdum glæpamönnum Ben-Gvir fordæmdur fyrir framkomu sína gagnvart aðgerðasinnum Raúl Castro ákærður fyrir morð í Bandaríkjunum Sjá meira