Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarf í Hafnarfirði. Til stendur að kynna meirihlutasáttmála flokkanna á félagsfundum þeirra á morgun.
Í kjölfarið hyggjast oddvitar undirrita sáttmálann og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá oddvitum flokkanna þriggja í Hafnarfirði. Meirihlutaviðræður í Hafnarfirði hafa verið viðburðarríkar en fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins.
Á síðasta kjörtímabili mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn meirihluta í bæjarfélaginu. Samfylkingin missti tvo bæjarfulltrúa í kosningunum fyrir viku og bættu Framsókn og Viðreisn í stað þess við sig einum manni hvor. Miðflokkurinn fékk einnig mann inn í bæjarstjórn en Sjálfstæðisflokkurinn missti bæjarfulltrúa og fór úr fjórum í þrjá.
Fljótlega eftir kosningarnar 16. maí hófu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn viðræður en eftir nokkra daga ákváðu Sjálfstæðismenn að slíta viðræðum við flokkinn. Vísuðu þeir þar til meints alvarlegs trúnaðarbrests. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, útilokaði í kjölfarið samstarf við Framsókn.
Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar og aðrir bæjarfulltrúar flokksins hafa alfarið hafnað því að þeir hafi gerst sekir um trúnaðarbrest. Bæjarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins vísaði til þess að Framsókn hafi einnig handsalað samkomulag við aðra flokka um meirihlutaviðræður í Hafnarfirði.
Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, hefur sagt að samningar hafi tekist um að Valdimar yrði næsti bæjarstjóri Hafnarfjarðar áður en viðræðum var slitið.
Oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Samfylkingarinnar í Hafnarfirði tilkynntu á laugardag að þeir hefðu byrjað formlegar viðræður um meirihlutamyndun. Vinna við málefnasamning væri þegar hafin og stefnt að því að kynna hann á þriðjudag strax eftir hvítasunnuhelgi líkt og nú hefur verið boðað.
