Útkall var sent á allar slökkvistöðvar höfuðborgarsvæðisins í nótt þegar tilkynnt var um eld í rafhlaupahjóli innandyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökkva eldinn.
Minniháttar tjón varð vegna elds og reyks en mun verr hefði geta farið, segir í Facebook-færslu Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Verkefni sjúkraflutningamanna voru 80, þar af 32 á hæsta forgangi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði fjölda ökumann í umferðinni í gærkvöldi og nótt. Þó nokkur fjöldi ökumanna reyndist án réttinda og þá voru sjö stöðvaðir fyrir of hraðan akstur.
Tveir voru sektaðir fyrir að vera enn á nagladekkjum.