Framkvæmdum sem fara áttu fram á Suðurlandsvegi við Þingborg á morgun, þriðjudag, hefur verið frestað vegna veðurs.
Áfram er þó stefnt að því að malbika framúrakstursvasa og stúta sem gæti valdið smávægilegum umferðartöfum á svæðinu.
Framkvæmdir Vegagerðarinnar á Suðurlandsvegi þar sem lokað var akrein og aðeins hægt að hleypa umferð fram hjá til skiptis vöktu litla kátínu vegfarenda í síðustu viku. Ræddi blaðamaður Vísis meðal annars við ökumann sem misst hafði af læknatíma, sem hann bjóst við að þurfa að greiða að fullu.
Kom þá þegar fram að framkvæmdir við seinni akreinina færu fram yfir nótt.
G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir seinni akrein á Suðurlandsvegi verða malbikaða að nóttu til. Miklar tafir eru á Suðurlandsvegi í dag en unnið er að fræsingu og malbikun á Suðurlandsvegi við Hólmsá.
Vegagerðin vinnur að viðgerðum á milli klukkan 9 og 21 í dag á um 1.400 m kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg, í austurátt frá Selfossi.