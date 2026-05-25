Margrét Þórhildur II Danadrottning hefur verið lögð inn á Ríkissjúkrahúsið í Kaupmannahöfn eftir að sneiðmyndataka leiddi í ljós mikla blóðsöfnun á mjaðmasvæði hennar. Um er að ræða afleiðingu falls, að því er fram kemur í tilkynningu frá konungshirðinni. Þetta er í annað sinn í mánuðinum sem Margrét er lögð inn á sjúkrahús.
Gert er ráð fyrir að hún verði á sjúkrahúsi í nokkra daga. Henni líður vel miðað við aðstæður, að sögn konungshallarinnar en danska ríkisútvarpið fjallar um málið.
Margrét er lögð inn á sama tíma og aðrir meðlimir konungsfjölskyldunnar taka þátt í Royal Run-hlaupinu sem fer nú fram í Danmörku.
Mary drottning, sem hljóp fimm kílómetra á Helsingjaeyri á Sjálandi í dag, sagði eftir hlaupið að Margrét hefði gengist undir minniháttar aðgerð.
„Þetta setur auðvitað mark sitt á daginn en þetta er minniháttar aðgerð og hún gekk vel,“ sagði Mary við viðstadda fréttamenn.
Friðrik X tók við dönsku krúnunni árið 2024 og varð konungur Danmerkur.
Innan við vika er liðin frá því að Margrét var útskrifuð af Ríkissjúkrahúsinu eftir sex daga innlögn en hún var lögð inn fyrr í mánuðinum vegna hjartakveisu.
Þá var sagt að 86 ára gömul drottningin væri þreytt en við góða heilsu. Margrét undirgekkst hjartaþræðingu til að auka blóðflæði til hjartans og var síðar útskrifuð.
Hjartakveisa stafar af kölkun í kransæðum hjartans sem leiðir til þess að ekki berst nægilegt súrefni til hjartans. Hættan á hjartakrampa eykst með aldrinum.
Danska ríkisútvarpið segir að Margrét hafi einnig verið lögð inn á sjúkrahús árið 2025. Þá var sagt að hún yrði undir eftirliti „til öryggis“ vegna kvefs.
Árið 2024 fór hún svo á Ríkissjúkrahúsið eftir að hafa dottið í Fredensborgarhöll. Árið 2023 gekkst hún undir stóra bakaðgerð og tilkynnti sama ár að hún væri farin að íhuga að stíga til hliðar.
Þann 14. janúar 2024 tók Friðrik sonur hennar við sem konungur, alls 52 árum eftir að Margrét tók sjálf við völdum.
