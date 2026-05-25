Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Jón Þór Stefánsson skrifar 25. maí 2026 11:12 Atvikin sem málið varðar áttu sér stað að miklu leyti í Heiðmörk. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur í tveggja ára fangelsi, en stór hluti refsingarinnar er skilorðsbundinn, fyrir að nauðga ungri konu í bíl sínum í Heiðmörk í maí 2022. Manninum, sem heitir Kyle Andrew Tayag, var gefið að sök að kyssa konuna á munn og háls, biðja hana ítrekað um að hafa við sig samræði, klæða hana úr, sleikja og sjúga á henni geirvörturnar, taka um háls hennar og þvinga til munnmaka og láta hana svo fróa sér. Jafnframt sagði í ákæru að hann hafi farið inn á buxur konunnar og sett fingur á kynfæri hennar. Í ákærunni segir að hann hafi engu skeytt þó hún hafi sagt honum ítrekað að hún vildi það ekki, beðið hann um að hætta, ýtt hendi hans burt og öskrað. Kyle neitaði sök, en var sakfelldur fyrir þessa háttsemi, að því undanskildu að hann hafi kysst hana á munninn. Bað frænda sinn um hjálp Unga konan lýsti atvikum málsins þannig að hún hafi verið með yngri fjölskyldumeðlimum sínum þegar Kyle hafi komið, kynnt sig sem Kevin, og hann beðið um að fá að vera með í körfubolta og fengið að vera það. Hún hafi aldrei hitt hann áður. Meðan á leiknum stóð hafi Kyle ítrekað snert hana á hátt sem henni þótti óþægilegur, en hún reynt að láta það ekki trufla sig. Hann hafi verið með veip og hana langað að prófa það. Þá hafi hana einnig langað að prófa kannabis, og spurt hvort hann væri með slíkt. Hún hafi svo fylgt fjölskyldumeðlimunum heim til afa síns og svo farið í bíltúr með Kyle. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu.Vísir/Vilhelm Hann hafi sagt ætla til Hafnarfjarðar, en hún áttað sig á því að hann væri að fara allt aðra leið, sem hann sagði að væri styttri. Hann hefði svo stöðvað bílinn á afskekktu bílastæði umluktu trjágróðri, sem síðar kom í ljós að var í Heiðmörk, og farið að snerta hana og kyssa, og falast eftir samræði við hana. Hún hafi hins vegar látið Kyle vita að hún hefði engan áhuga á því. Svo hafi atvikin farið á þann veg sem lýst er í ákæru. Kyle hins vegar vildi meina að ekkert kynferðislegt hefði átt sér stað milli þeirra. Á meðal gagna málsins voru skilaboð sem konan sendi frænda sínum, þar sem hún sendi honum staðsetningu sína og „Hjálp" og „Er hrædd". Ekkert bendi til þess að fjárhagslegur ávinningur hafi ráðið för Að mati dómsins var framburður beggja, ungu konunnar og Kyle, stöðugur. Aðspurður um framburð konunnar sagðist hann telja að um tilbúning væri að ræða, og að mögulega hefði hún ásakað hann með von um að fá fjárhagslegan ávinning. Í dómnum segir að ekkert bendi til þess. Dómurinn lagði framburð konunnar til grundvallar, en hann þótti bæði trúverðugur og í samræmi við gögn málsins og framburð vitna. Líkt og áður segir var Kyle dæmdur í tveggja ára fangelsi. Þar sem dráttur var á meðferð málsins var ákveðið að 21 mánuður af refsingunni skyldi vera skilorðsbundinn til þriggja ára. Þá er honum gert að greiða konunni tvær milljónir króna í miskabætur og tæpar þrjár milljónir króna í annan málskostnað.