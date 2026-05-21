Íslenski boltinn

Sjáðu öll mörkin: Hrafn­hildur Ása og Sig­ríður í ham

Sindri Sverrisson skrifar
FH-konur stöðvuðu sigurgöngu ÍBV og eru nú tveimur stigum á eftir Eyjakonum sem sitja í 2. sæti en fimm stigum á eftir toppliði Breiðabliks.

Íslandsmeistarar Breiðabliks náðu þriggja stiga forskoti á toppi Bestu deildar kvenna í fótbolta þegar 5. umferðin fór fram í gær. Öll mörkin úr leikjunum fimm má sjá á Vísi.

Einn leikjanna var þó markalaus en það var botnbaráttuslagur Vals og Fram á Hlíðarenda. Framkonur náðu þar í sitt fyrsta stig en eru enn þremur stigum á eftir Val og stigi á eftir Þór/KA.

Standings provided by Sofascore

Breiðablik vann Þór/KA 3-1 á Akureyri og þar var hin 19 ára Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir áfram í stuði en hún er komin með þrjú mörk á leiktíðinni. Hún fiskaði vítið sem fyrsta mark leiksins kom úr, skoraði annað markið og var svo einnig viðloðandi þriðja markið áður en Hulda Ósk Jónsdóttir náði að laga stöðuna í lokin.

FH varð fyrsta liðið til að vinna ÍBV í sumar og það með stæl því liðið fagnaði 3-0 sigri í Kaplakrika í gær. Birna Kristín Björnsdóttir skoraði fyrsta markið snemma leiks og þær Ída Marín Hermannsdóttir, úr víti, og Helena Errington bættu við mörkum í seinni hálfleik.

Þróttarinn Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir skoraði svo tvö mörk gegn Víkingi, í 4-1 sigri, og er komin með fjögur mörk í síðustu þremur deildarleikjum auk þess að hafa komið inn á sem varamaður og skorað í bikarsigrinum gegn Breiðabliki á dögunum.

Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur hafa byrjað leiktíðina af krafti en urðu að sætta sig við 1-1 jafntefli gegn Stjörnunni eftir jöfnunarmark Ingibjargar Lúcíu Ragnarsdóttur á 90. mínútu. Lily Farkas hafði komið heimakonum yfir á 10. mínútu.

Næsta umferð verður öll spiluð næsta mánudag, á öðrum í hvítasunnu.

SJÖTTA UMFERÐ

Mánudagurinn 25. maí:

  • 16.00 Fram - Þór/KA
  • 16.00 ÍBV - Grindavík/Njarðvík
  • 19.15 Þróttur - Stjarnan
  • 19.15 Breiðablik - FH
  • 19.15 Víkingur - Valur
Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Þróttur Reykjavík UMF Grindavík UMF Njarðvík Stjarnan Þór Akureyri KA Breiðablik FH ÍBV

