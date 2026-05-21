„Getum við séð að það verði eitthvað hrun hjá ÍBV núna, búnar að tapa fyrsta leiknum?“ spurði Helena Ólafsdóttir í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland í gærkvöld, eftir 3-0 tap Eyjakvenna í Kaplakrika.
Nýliðar ÍBV hafa byrjað tímabilið í Bestu deildinni stórkostlega og unnið fyrstu fjóra leiki sína en liðið tapaði 3-0 í gær og misst tvo byrjunarliðsmenn meidda af velli, þær Allison Lowrey og Emblu Harðardóttur sem virtist meiðast alvarlega. Eyjaliðið var til umræðu í Bestu mörkunum og brot úr þættinum má sjá hér að neðan.
Fanndís Friðriksdóttir var ekki hrifin af viðtalinu við þjálfarann Jón Óla Daníelsson eftir leik sem sagði meðal annars: „Málið er einfalt, FH er bara með margfalt betra knattspyrnulið en við og það skilaði þeim góðum sigri hér í dag.“
Fanndís segir það klárlega kúnst fyrir ÍBV-liðið að forðast einhvers konar hrun núna:
„Já, ég myndi segja það, sérstaklega þegar þjálfarinn er ekki uppbyggilegri en þetta í viðtali beint eftir leik. Segir að hitt liðið sé „miklu betra í fótbolta“ en þið eruð. Maður veit ekki hvernig þetta fer í leikmannahópinn,“ sagði Fanndís sem vill að ÍBV gleymi þessum leik í Kaplakrika sem fyrst.
„ÍBV má ekki við því að missa fleiri leikmenn út. Ég held að þær ættu bara að taka þennan leik og kasta honum, og halda áfram því sem þær voru að gera fyrir þennan leik. Vonandi jafna þessir leikmenn sig, sérstaklega Allison [Lowrey]. Hún skiptir þær miklu máli,“ sagði Fanndís.