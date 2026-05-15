Víkingur Reykjavík komst í kvöld í 8-liða úrslit Mjólkurbikars kvenna í fótbolta en þurfti til þess framlengingu gegn Lengjudeildarliði Keflavíkur.
Ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma en í fyrri hálfleik framlengingar náðu gestirnir úr Fossvogi að brjóta ísinn og vinna að lokum, 2-0.
Samkvæmt Fótbolta.net skoraði Jasmín Erla Ingadóttir fyrra markið eftir mikinn atgang í teignum í kjölfar hornspyrnu. Jasmín lagði svo upp annað mark fyrir Helenu Ósk Hálfdánardóttur sem innsiglaði sigurinn í lokin en báðar komu þær inná sem varamenn eftir klukkutíma leik.
Fjórum leikjum lauk fyrr í kvöld þar sem Grindavík/Njarðvík, FH, Stjarnan og Fram komu sér áfram í 8-liða úrslitin.
Sextán liða úrslitunum lýkur svo á morgun með þremur leikjum þegar Tindastóll mætir ÍBV klukkan 13, Fylkir mætir FHL klukkan 13 og Þróttur tekur á móti Breiðabliki klukkan 15.