Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Sindri Sverrisson skrifar 21. maí 2026 09:01 Sigur Aston Villa í Evrópudeildinni opnar á möguleikann á að sex ensk lið spili í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, rétt eins og í vetur. Getty/Harry Murphy Sigur Aston Villa í Evrópudeildinni í fótbolta hefur ansi áhugaverð áhrif á lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn. Þar ræðst hvort það verða fimm eða sex ensk lið í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Arsenal, Manchester City, Manchester United og Aston Villa verða í Meistaradeildinni í haust og mjög líklega Liverpool einnig. Brighton eða Bournemouth bætist í hópinn ef og aðeins ef Villa endar í 5. sæti á sunnudaginn. Einfalt mál: Ef Aston Villa endar í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar þá fer liðið í 6. sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Ef Villa endar í 4. sæti þá fær Sporting Lissabon sæti í Meistaradeildinni. Fimm efstu liðin í ensku úrvalsdeildinni eiga öruggt sæti í Meistaradeildinni og er Liverpool í 5. sætinu, þremur stigum fyrir ofan Bournemouth og með sex mörkum betri markatölu. Bournemouth þyrfti því að vinna Nottingham Forest á útivelli og Liverpool að tapa gegn Brentford á heimavelli, með samtals sex marka sveiflu, til að Liverpool færi niður í 6. sæti og missti af sæti í Meistaradeild Evrópu. Standings provided by Sofascore Ef Liverpool vinnur hins vegar Brentford, og Villa tapar á útivelli gegn Manchester City, kemst Liverpool upp í 4. sæti og sendir Villa niður í 5. sæti. Þetta myndi gera að verkum að liðið í 6. sæti, þá Bournemouth eða Brighton, fengi sæti í Meistaradeild Evrópu. Sigri í Evrópudeildinni fylgir nefnilega sæti í Meistaradeild Evrópu en ef sigurvegarinn endar hvort sem er í hópi fjögurra efstu liða úrvalsdeildarinnar, sem alltaf eru örugg sæti í Meistaradeildinni, þá fær annað land „aukasætið". Hið sama gildir ef Arsenal vinnur Meistaradeildina 30. maí. En af því að England er líka þegar búið að fá „aukasæti" með árangri enskra liða í Evrópukeppnum í vetur, fimmta sætið, þá mun sjötta enska liðið fá að fara í Meistaradeildina ef Villa endar í 5. sætinu. Ef Villa heldur hins vegar 4. sæti þá munu aðeins fimm lið frá Englandi fara í Meistaradeild Evrópu og „aukasætið" í keppninni fara til Sporting Lissabon sem er næst inn af styrkleikalista UEFA.