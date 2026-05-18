Segir starf Jóhannesar ekki í hættu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Davíð Þór segir batamerki vera á leik FH í deildinni og að þar sé ekki til skoðunar að breyta um stjóra.

Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, segir Hafnfirðinga ákveðna í að halda striki á sinni vegferð þrátt fyrir erfiða byrjun á mótinu í Bestu deild karla. Starf Jóhannesar Karls Guðjónssonar, þjálfara liðsins, sé ekki í hættu.

FH hefur aðeins fengið tvö stig í fyrstu sjö umferðum Bestu deildar karla og féll þá úr leik fyrir Lengjudeildarliði Fylkis í síðustu viku eftir 5-0 tap í Árbæ, sem hefði hæglega getað verið stærra.

Fylkisliðið er þjálfað af Heimi Guðjónssyni, sem var sagt upp í Hafnarfirði í vetur, þar sem breyta átti til og fylgja nýrri stefnu.

FH tapaði fyrir KA í gær og situr í ellefta sæti með tvö stig, aðeins ÍBV er neðar með eitt stig, eftir jafntefli ÍBV og FH í fyrstu umferð deildarinnar.

Davíð var tekinn tali í Kaplakrika í dag þar sem hann sagði árangurinn vissulega undir væntingum.

„Auðvitað hefur þetta farið erfiðlega af stað og við ekki með þau stig sem við hefðum viljað vera með. Að því sögðu hefur mér þótt frammistaða liðsins hafa orðið betri með hverjum leiknum í deildinni,“

„Auðvitað var leikurinn á móti Fylki í bikarnum gríðarleg vonbrigði og eitthvað sem var okkur ekki til sóma,“ sagði Davíð Þór meðal annars í samtali við Sýn í Kaplakrika í dag.

Aðspurður um það hvort Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari liðsins, væri valtur í sessi sökum árangursins, eða öllu heldur skorts þar á, var svar Davíðs skýrt:

„Nei.“

Nánar verður rætt við Davíð Þór í Sportpakkanum á Sýn í kvöld. Bæði verður snert á vandræðum á Kaplakrikavelli í tapi liðsins fyrir KA í gær, sem og árangrinum í upphafi móts.

Viðtalið við Davíð má sjá í heild að neðan.

Klippa: Davíð Þór ræðir holuna á vellinum og brekkuna í deildinni
