Íslenski boltinn

Styrktar­leikur í Kópa­vogi: „Of­boðs­lega verð­mætt og gefur okkur mikið“

Sindri Sverrisson skrifar
Bryndís Klara Birgisdóttir átti góð ár í Breiðabliki og spilaði á fjölda fótboltamóta með vinkonum sínum.
Stórleikur Breiðabliks og FH í Bestu deild kvenna í fótbolta verður sérstakur styrktarleikur til stuðnings Minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Foreldrar hennar rifja upp hve vel hún naut sín í fótboltanum og hlakka til að sjá Blika bleikklædda í anda dóttur sinnar.

Styrktarleikurinn verður á Kópavogsvelli næsta mánudagskvöld, þegar Breiðablik mætir FH klukkan 19:15.

„Við hvetjum alla Kópavogsbúa, Blika, FH-inga og landsmenn alla til að fjölmenna á Kópavogsvöll og taka þátt í að efla kærleikann rétt eins og fjölskylda Bryndísar hefur gert af einstöku æðruleysi og styrk,“ segja Blikar í færslu um leikinn og birta myndband með viðtali við foreldra Bryndísar Klöru sem stungin var til bana á Menningarnótt sumarið 2024.

Minningu Bryndísar Klöru hefur verið haldið á lofti með ýmsum hætti og foreldrar hennar, Iðunn og Birgir Karl, segja ómetanlegt að finna stuðninginn frá samfélaginu og sjá fólk sameinast í hennar nafni. Þau þakka Breiðabliki fyrir að standa nú fyrir sérstökum styrktarleik.

„Hún var stoltur Bliki,“ segir Birgir Karl þegar foreldrarnir rifjuðu upp árin sem Bryndís Klara átti sem barn í Breiðabliki. Þau eru þakklát fyrir stuðninginn sem þau hafa fundið.

„Þetta er náttúrulega atburður sem á ekki að geta gerst en það er greinilegt að hann á ekki að geta gerst aftur. Fólk er alltaf að róa öllum árum að því að þetta muni aldrei gerast aftur. Það er ofboðslega verðmætt og gefur okkur mikið, að sjá að þetta verði til einhvers,“ segir Birgir Karl.

„Að fólk og félög haldi svona fallega viðburði til styrktar sjóðnum og Bryndísarhlíð, fullt af fólki í bleiku, það er yndislegt að sjá,“ segir Iðunn.

„Við hlökkum til að sjá Blikana í bleikum búningi,“ bætir Birgir Karl við en styrktarleikurinn, sem um leið er einn af stórleikjum tímabilsins í Bestu deildinni, fer eins og fyrr segir fram næsta mánudagskvöld.

