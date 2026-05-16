ÍBV og FHL eru komin áfram í átta liða úrslit Mjólkurbikars kvenna. Eyjakonur unnu 0-5 sigur fyrir norðan gegn Tindastóli og Austfirðingar sóttu 1-2 sigur gegn Fylki í Árbænum.
Allison Patricia Clark skoraði fyrsta mark Eyjakvenna á 6. mínútu leiks gegn ungu liði Tindastóls. Reynslumesti leikmaður Stólanna, fyrirliðinn Bryndís Rut Haraldsdóttir, var á varamannabekknum í dag.
Eyjakonur tvöfölduðu forystuna eftir rúmar tuttugu mínútur þegar Þóra Björg Stefánsdóttir skoraði gott skallamark.
Eftir rúman hálftíma tók ÍBV þriggja marka forystu. Milena Mihaela Patru stal boltanum af Simone Thorst og skoraði. Allison Clark lagði svo upp fjórða mark ÍBV á 40. mínútu, fyrir Þóru Björg Stefánsdóttur.
Tanja Harðardóttir bætti fimmta markinu við í hálfleik og ÍBV fer fljúgandi inn í átta liða úrslitin.
FHL vann 2-0 sigur þökk sé mörkum Alexis Simone Wright og Peyton Marie Felton á 45. og 55. mínútu leiksins gegn Fylki. Katla Sigrún Elvarsdóttir minnkaði muninn fyrir Fylki undir blálokin.