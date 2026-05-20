Fótbolti

Vil­hjálmur Breta­prins fagnaði titlinum með Aston Villa

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Vilhjálmur Bretaprins gat ekki haldur aftur af gleðinni. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Vilhjálmur Bretaprins lét sig ekki vanta þegar Aston Villa spilaði úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Freiburg og fagnaði manna mest þegar sigurinn var í höfn.

Prinsinn af Wales er mikill stuðningsmaður Aston Villa og horfði þarna á sitt uppáhaldsfélag vinna Evrópubikar í fyrsta sinn síðan 1982, árið sem hann er fæddur.

Eftir algjöra yfirburði Aston Villa í leiknum varð 3-0 niðurstaðan að lokum og Vilhjálmur sendi leikmönnum skilaboð fljótlega eftir leik.

„Stórkostlegt kvöld!! Hamingjuóskir á alla leikmenn, þjálfara og þá sem koma að þessu ótrúlega félagi. 44 ár síðan við smökkuðum síðast á evrópskum málmi. Sérstaklega vil ég senda kveðjur til Boubakar Kamara, sem er meiddur en hefur verið svo stór hluti af velgengni liðsins.“

Prinsinn horfði spenntur á leikinn. Stu Forster/Getty Images

Vilhjálmur var síðan viðstaddur verðlaunaafhendinguna og sá þegar fyrirliðinn John McGinn lyfti bikarnum á loft.

„Hann er frábær náungi. Hann kom aðeins í búningsherbergið fyrir leik. Hann er mikill Villa-stuðningsmaður, svo hann myndi aldrei missa af þessum leik. Í rauninni er hann bara eðlilegur náungi en það er frábært að fá hans stuðning,“ sagði McGinn í viðtali eftir leik.

Vilhjálmur var ekki fæddur þegar Aston Villa vann síðast Evrópubikar, þann 26. maí 1982.

Hann kom í heiminn rúmum mánuði síðar og átti eftir að verða ástfanginn af Aston Villa sem skólastrákur. Þegar allir bekkjarfélagarnir héldu með Manchester United eða Chelsea ákvað hann að fara aðra leið.

Evrópudeild UEFA Aston Villa FC

