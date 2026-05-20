Vilhjálmur Bretaprins fagnaði titlinum með Aston Villa Ágúst Orri Arnarson skrifar 20. maí 2026 22:58 Vilhjálmur Bretaprins gat ekki haldur aftur af gleðinni. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Vilhjálmur Bretaprins lét sig ekki vanta þegar Aston Villa spilaði úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Freiburg og fagnaði manna mest þegar sigurinn var í höfn. Prinsinn af Wales er mikill stuðningsmaður Aston Villa og horfði þarna á sitt uppáhaldsfélag vinna Evrópubikar í fyrsta sinn síðan 1982, árið sem hann er fæddur. Eftir algjöra yfirburði Aston Villa í leiknum varð 3-0 niðurstaðan að lokum og Vilhjálmur sendi leikmönnum skilaboð fljótlega eftir leik. „Stórkostlegt kvöld!! Hamingjuóskir á alla leikmenn, þjálfara og þá sem koma að þessu ótrúlega félagi. 44 ár síðan við smökkuðum síðast á evrópskum málmi. Sérstaklega vil ég senda kveðjur til Boubakar Kamara, sem er meiddur en hefur verið svo stór hluti af velgengni liðsins." Prinsinn horfði spenntur á leikinn. Stu Forster/Getty Images Vilhjálmur var síðan viðstaddur verðlaunaafhendinguna og sá þegar fyrirliðinn John McGinn lyfti bikarnum á loft. „Hann er frábær náungi. Hann kom aðeins í búningsherbergið fyrir leik. Hann er mikill Villa-stuðningsmaður, svo hann myndi aldrei missa af þessum leik. Í rauninni er hann bara eðlilegur náungi en það er frábært að fá hans stuðning," sagði McGinn í viðtali eftir leik. PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026 Vilhjálmur var ekki fæddur þegar Aston Villa vann síðast Evrópubikar, þann 26. maí 1982. Hann kom í heiminn rúmum mánuði síðar og átti eftir að verða ástfanginn af Aston Villa sem skólastrákur. Þegar allir bekkjarfélagarnir héldu með Manchester United eða Chelsea ákvað hann að fara aðra leið.