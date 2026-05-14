Heimir Guðjónsson þjálfari Fylkis var ánægður með frammistöðu sinna manna eftir 5-0 sigur á FH í Mjólkurbikar karla í Árbænum í dag.
Fylkir sló þar FH úr leik og tryggði sér sæti í átta liða úrslitum keppninnar. Heimir sagði samstöðuna í liðinu hafa skipt miklu máli.
„Bara frábær samstaða hjá liðinu. Menn voru tilbúnir að koma inn á völlinn og berjast hver fyrir öðrum,“ sagði Heimir eftir leik.
„Við náðum að setja þá undir svolitla pressu í byrjun og það hjálpaði okkur að komast inn í leikinn. Svo fannst mér við bara spila vel, boltinn gekk hratt á milli manna og þegar við náðum að fara út á vængina og fá fyrirgjafir þá vorum við að skapa hættu.“
Heimir sagði frammistöðuna hafa verið góða á báðum endum vallarins.
„Heilt yfir varnarlega og sóknarlega bara fín frammistaða.“
Fylkir er nú komið í átta liða úrslit bikarsins en Heimir vildi ekki horfa of langt fram á veginn. Næsta verkefni liðsins er leikur gegn ÍR í deildinni á mánudaginn.
„Þetta er bara önnur keppni. Svo tekur við næsti leikur í deild og við höfum erfiðan leik á móti ÍR á mánudaginn,“ sagði Heimir.
„ÍR-ingarnir eru vel skipulagðir og með gott lið. Við þurfum bara að undirbúa okkur. Auðvitað þurfum við að koma þessum leik í burtu en það verður dregið og við vonum bara að við fáum heimaleik og eigum möguleika á að komast áfram.“
Heimir var spurður hvort frammistaða FH hefði komið honum á óvart eða hvort fyrst og fremst bæri að hrósa Fylki fyrir sterka frammistöðu.
„Ég held að það sé beggja blands. Þeir eiga náttúrulega erfiðan leik í deildinni á sunnudaginn á móti KA heima og það kom mér svolítið á óvart að Flóki og Tobias væru ekki í liðinu,“ sagði Heimir.
„Engu að síður var FH-liðið sem spilaði þennan leik vel mannað. Ég held að það hafi spilað inn í að við vorum á okkar degi og líka að við náðum að svara fyrir leikinn í Njarðvík á föstudaginn.“
Heimir sagði mikilvægt að Fylkismenn héldu ró sinni eftir sannfærandi sigur.
„Nú þurfum við bara að koma okkur niður á jörðina og halda áfram.“
Heimir þekkir vel til FH eftir langa veru hjá félaginu og var spurður út í þær mannabreytingar sem hafa orðið í Kaplakrika. Hann vildi ekki tjá sig mikið um það en talaði af hlýju um sitt gamla félag.
„FH er bara á sinni vegferð. Ég eyddi tuttugu árum af ævinni minni í FH og FH er frábær klúbbur. Hann gerði margt fyrir mig og ég skilaði einhverju til baka,“ sagði Heimir.
„Ég ber mikla virðingu fyrir FH og ég ætla bara að vona að þeim gangi vel.“