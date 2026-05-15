Bikarævintýri Reyknesinga og Garðbæinga

Sameinað lið Grindavíkur og Njarðvíkur heldur áfram að gera góða hluti og sló í kvöld Valskonur út úr Mjólkurbikarnum, í 16-liða úrslitum, með 3-2 sigri á Hlíðarenda. Fjögur lið eru komin áfram.
Á fimm dögum hafa leikmenn Grindavíkur/Njarðvíkur því fagnað góðum sigri gegn Þrótti í Laugardal í Bestu deildinni og einnig útisigri gegn Val í bikarnum.
Sophia Romine og Ása Björg Einarsdóttir komu Grindavík/Njarðvík í 2-0 en Málfríður Anna Eiríksdóttir minnkaði muninn á 76. mínútu. Ása Björg bætti svo við öðru marki sínu á 86. mínútu áður en Ágústa María Valtýsdóttir minnkaði muninn aftur úr víti í lokin en þar við sat.
Snædís María Jörundsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna sem sló Þór/KA út með 4-1 sigri á Akureyri.
Staðan var 1-1 í hálfleik eftir að Birgitta Rún Finnbogadóttir jafnaði metin fyrir heimakonur rétt fyrir hléið en Snædís skoraði sitt annað mark á 66. mínútu og Telma Steindórsdóttir bætti við marki aðeins þremur mínútum síðar. Andrea Mist Pálsdóttir, sem skoraði tvennu í 2-2 jafntefli við Þór/KA á Akureyri fyrir níu dögum, innsiglaði svo sigurinn í lokin.
FH-konur flugu áfram með 7-0 risasigri gegn Selfossi á útivelli. Nia Raisa Christopher skoraði þrennu á korteri í seinni hálfleik, eftir að FH hafði komist í 4-0 og Ingibjörg Magnúsdóttir skorað tvennu á fyrsta korteri leiksins. Helena Errington og Berglind Freyja Hlynsdóttir skoruðu einnig.
Framkonur slógu út Lengjudeildarlið ÍA með 3-0 heimasigri. Alda Ólafsdóttir skoraði um miðjan fyrri hálfleik og þær Sara Svanhildur Jóhannsdóttir og Una Rós Unnarsdóttir bættu við mörkum á fyrsta korteri seinni hálfleiksins.
Leik Keflavíkur og Víkings er ekki lokið en þar var staðan markalaus eftir venjulegan leiktíma.
