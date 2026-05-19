Mikill skellur fyrir Skagamenn sem leita á náðir KSÍ Sindri Sverrisson skrifar 19. maí 2026 13:09 Árni Marinó Einarsson verður ekki með ÍA næstu 6-8 vikurnar eftir að hafa ristarbrotnað. vísir/Guðmundur ÍA verður án aðalmarkvarðar síns, Árna Marinós Einarssonar, næstu 6-8 vikurnar vegna meiðsla og freistar þess nú að fá undanþágu til að taka inn markvörð í hans stað. Þetta staðfestir Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, við Fótbolta.net í dag og segir Árna hafa ristarbrotnað í tæklingu í síðasta leik, í 2-1 sigrinum gegn Þór á Akureyri. Árni náði engu að síður að klára leikinn en þarf nú að halda sig frá fótbolta að minnsta kosti út júnímánuð. Skagamenn eiga næst leik við ÍBV á fimmtudagskvöld í Bestu deildinni og spila alls fimm deildarleiki á næstu sex vikum, gegn ÍBV, FH, Val, KR og Fram, auk leiksins við Víking í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Félagaskiptaglugginn er lokaður fram til 16. júlí og því hafa Skagamenn sett sig í samband við KSÍ í von um að geta sótt sér nýjan markvörð í ljósi stöðunnar. Hinn 17 ára gamli Isak Theodor Eidem hefur verið varamarkvörður ÍA í síðustu leikjum, eða eftir að Logi Mar Hjaltested var lánaður í 2. deildarlið Kára, og mun því væntanlega að óbreyttu standa á milli stanganna gegn Eyjamönnum á fimmtudaginn. Lárus vonast þó til þess að ÍA verði leyft að sækja sér nýjan markvörð. „Ég vil ekkert segja neitt núna, við erum í fyrstu skrefum í þessu ferli, og þau eru að athuga hvort við fáum leyfi til þess að fá inn markmann, sem við hljótum að fá því við erum markmannslausir," segir Lárus í grein Fótbolta.net. Það er í höndum Eysteins Péturs Lárussonar, framkvæmdastjóra KSÍ, að ákveða hvort ÍA verði veitt undanþága til að fá nýjan markvörð en sá má ekki hafa spilað í Bestu deildinni í sumar. Í reglugerð KSÍ um félagaskipti segir í grein 10.2: Framkvæmdastjóri KSÍ getur veitt undanþágu frá ákvæðum greinar 10.1. fyrir félagaskipti markvarðar utan við félagaskiptatímabil ef ríkar ástæður eru til að hans mati. Skal félagið leggja fram rökstudda greinargerð ásamt fylgigögnum. Undantekning þessi nær ekki yfir markvörð sem hefur leikið með félagi í sömu deild eða ofar á keppnistímabilinu en það félag er óskar undanþágunnar. Ákvörðun framkvæmdastjóra KSÍ er heimilt að áfrýja til samninga- og félagskiptanefndar sem úrskurðar í málinu.