Aston Villa varð í gærkvöld Evrópudeildarmeistari með frábærum 3-0 sigri gegn Freiburg í úrslitaleik í Istanbúl. Mörkin mögnuðu úr leiknum og meistarafögnuðinn má sjá á Vísi.
Ríkharð Óskar Guðnason lýsti úrslitaleiknum og fór mikinn þegar Villa skoraði tvö fyrstu mörk sín undir lok fyrri hálfleiks, enda voru mörkin stórglæsileg eins og sjá má hér að neðan.
Það fyrra skoraði Youri Tielemans með sannkölluðu flugskeyti eftir hornspyrnu og Emiliano Buendía skoraði svo með síðustu spyrnu fyrri hálfleiks, upp í vinkilinn. Morgan Rogers bætti við þriðja markinu á 58. mínútu og var sigur Villa afar öruggur.
Þetta var fyrsti Evróputitill Villa frá árinu 1982 en stjóri liðsins, Unai Emery, þekkir það hins vegar betur en aðrir að vinna Evrópudeildina.
Unai Emery has won the Europa League five times already 😮💨Football heritage 🏆 pic.twitter.com/HIXRgEfbih— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2026
Unai Emery has won the Europa League five times already 😮💨Football heritage 🏆 pic.twitter.com/HIXRgEfbih
Emery hefur nú unnið Evrópudeildina fimm sinnum og reyndar alltaf með liðum sem hafa orðið „villa“ í nafninu sínu. Hann vann keppnina þrjú ár í röð með Sevilla, 2014-16, og svo með Villarreal árið 2021 eftir að hafa orðið að sætta sig við tap í úrslitaleik með Arsenal árið 2019.