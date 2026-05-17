Keflavík tók á móti Stjörnunni á HS Orku vellinum í Keflavík þegar sjöunda umferð Bestu deild karla hélt áfram göngu sinni í dag.
Keflavík náði forystunni undir lok fyrri hálfleiks en Stjörnumenn jöfnuðu í upphafi síðari hálfleiks og þar við sat, lokatölur 1-1.
Leikurinn fór skemmtilega af stað og var leikurinn ekki nema þriggja mínútna gamall þegar Stefan Ljubicic fékk góða sendingu inn á teig og fyrsta færi leiksins leit dagsins ljós en skotið frá Stefani Ljubicic var beint á Árna Snær Ólafsson í marki Stjörnunnar sem varði vel.
Keflavík pressaði Stjörnuna vel og hefði hæglega geta verið búnir að skora á fyrstu mínútum leiksins en þeir voru að komast í flottar stöður en vantaði aðeins upp á að klára síðasta þriðjung.
Stjarnan átti erfiðlega með að fóta sig í leiknum en urðu þó betri eftir því sem leið á og fengu ágætis færi og bjargaði Keflavík meðal annars á línu tilraun frá Andra Rúnari Björnssyni.
Það dró til tíðinda á 41. mínútu leiksins þegar Keflavík tók forystu í leiknum en Muhamed Alghoul kom heimamönnum yfir eftir undirbúning frá Þorláki Breka Baxter. Keflavík leiddi í hálfleik 1-0 og mátti vel færa rök fyrir því að það væri bara sanngjarnt.
Gestirnir frá Garðabæ jöfnuðu leikinn strax í upphafi seinni hálfleiks þegar Jóhann Árni Gunnarsson tók hornspyrnu sem Andri Rúnar Bjarnason skallaði í netið af nærstöng og allt orðið jafnt þegar rétt um fimm mínútur voru liðnar af seinni hálfleik.
Bæði lið voru að koma með lofandi bolta fyrir markið hjá hvor öðru en það vantaði bara einhvern á endan á þessum sendingum til þess að koma boltanum yfir línuna.
Keflavík bankaði all hressilega á vörn Stjörnunnar eftir því sem leið á en þetta vildi bara ekki detta fyrir þá. Stjarnan vildi meina að þeir hefðu skorað löglegt mark undir lok leiks en Gunnar Freyr dómari hafði þá dæmt aukaspyrnu eftir að Ásgeir Orri Magnússon markvörður Keflavíkur hafði farið niður. Stjarnan vildi meina að þetta hafi verið samstuð milli Keflvíkinga en dómari leiksins var ekki sammála því.
Fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum og lauk leiknum með 1-1 jafntefli í skemmtilegum leik.
Hægt að setja markið sem Stjörnumenn vildu meina að þeir hefðu skorað löglega hérna.
Hjá Stjörnunni jafnaði Andri Rúnar Bjarnason leikinn en heilt yfir þá hefði maður viljað fá meira frá Stjörnumönnum í dag. Lýsi eftir því að þeirra máttarstólpar stígi upp.
„Erfiður leikur og bara nokkuð jafnt“ sagði Jökull Elísabetarson þjálfari Stjörnunnar eftir jafnteflið í kvöld.
„Bæði lið fá svolítið af færum og hefði svo geta dottið hvoru megin sem var“
„Við vissum að þetta yrði erfitt og við þyrftum bara að komast í gegnum þetta og ég hefði bara viljað klára sigurinn“
Stjarnan lenti undir undir lok fyrri hálfleiks en jafnaði svo í upphafi síðari hálfleiks.
„Það er alltaf vont að fá á sig mörk og það skiptir engu máli hvenær þau koma, við komum bara út í seinni jöfnuðum“
Jökull vildi meina að hans lið hafi skorað löglegt sigurmark sem hafi verið tekið af.
„Það er svo bara meira svekkjandi að Bjarki Hrafn spilar sinn fyrsta leik og á löglegt sigurmark sem er tekið af. Mér finnst það eiginlega meira svekkjandi“
Jökull vildi þó ekki meina að það væri nein óheppni.
„Það er enginn óheppni og enginn heppni. Það er dæmt þegar tveir Keflvíkingar lenda saman og fjórði dómari segir bara að það sé eðlilegt að dæma á það og það er ekkert við því að gera“
„Við hefðum bara þurft að gera meira til þess að ná í sigurinn“
Mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð Jökuls hjá Stjörnunni en hann segist ekkert fylgjast með þeirri umfjöllun.
„Ég hef ekki hugmynd um hvernig umræðan er og hef engan áhuga á henni þannig mér finnst ekki neitt og bara öll umræða er eðlileg og fólk er með tilfinningar og ég bara fagna því að fólk hafi skoðun á bæði okkur og öðrum“ sagði Jökull Elísabetarson.
„Eftir á hyggja þegar maður er svona að gera þetta upp svona fljótlega eftir leik þá fannst mér við vera ofan á í leiknum“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur eftir jafnteflið gegn Stjörnunni
„Stjörnumenn voru flottir hérna í dag líka og úr varð bara hörku leikur. Mér fannst óþarfi að þetta jöfnunarmark skyldi koma á okkur“
„Góð staða í hálfleik 1-0 yfir og búnir að skapa þrjú fín færi og þetta einhvern veginn slær okkur aðeins út af laginu þetta jöfnunarmark en verður svo svolítið fram og til baka í seinni hálfleik“
Keflavík skapaði fullt af flottum færum í kvöld.
„Við sköpum alveg nóg af færum til þess að skora en inn vildi boltinn ekki“
„Öll tölfræði sýnir að við erum held ég með 49 snertingar inni í teig á móti 28. Það á móti hörku Stjörnuliði sem sýnir að við gerðum eitthvað rétt í leiknum“
„Við fengum færin en okkur vantaði bara að skora“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson.