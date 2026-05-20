Breiðablik sótti góðan 3-1 sigur á Þór/KA norður á Akureyri á VÍS-vellinum í kvöld í fimmtu umferð Bestu deildar kvenna en að mati þjálfara liðsins hefði sigurinn átt að vera stærri.
Blikar eru með fullt hús stiga en norðankonur eru enn án sigurs og hafa aðeins tvö stig í næstneðsta sæti.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með sigurinn.
„Virkilega ánægður með frammistöðuna í dag. Við vorum bara mjög öflugar frá fyrstu mínútu. Hefðum átt að skora tvö, þrjú mörk í fyrri hálfleik fannst mér. Áttum tvö, þrjú dauðafæri, var smá svekktur með að fara inn í hálfleik bara 0-0. Við fórum aðeins yfir í hálfleik að bara halda áfram og vissum að markið myndi detta inn ef við myndum halda áfram að spila eins og við gerðum í fyrri hálfleik og það tókst og er bara virkilega ánægður með mína leikmenn í dag.“
Bæði lið fengu góð færi í fyrri hálfleik en Blikar náðu að opna vörn Þór/KA betur í síðari hálfleik og búa til hættulegar stöður.
„Við vorum kannski bara að tengja svona og komast á milli varnar- og miðjusvæði hjá þeim aðeins betur, aðeins oftar, sem var að skapa meira pláss á bak við. Við vorum líka að stíga upp með hafsentinn stundum sem setti boltann bara yfir varnarlínuna og bara fín hlaup hjá Edith (Kristínu Kristjánsdóttur) þarna vinstra megin og var að koma sér oft í góðar stöður og Ása (Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir) líka, tók bara mjög góð hlaup án bolta í seinni hálfleik. Agla María (Albertsdóttir) var að tengja og finna opin svæði og mér fannst þetta bara góður leikur hjá okkur.“
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Edith Kristín Kristjánsdóttir voru stórhættulegar fram á við í dag og skiluðu báðar marki. Hrafnhildur sótti auk þess vítaspyrnu sem fyrsta markið kom úr.
„Þær eru bara með mikinn hraða og ef þær ná að komast á bak við varnarlínuna þá er erfitt að eiga við þær. Vantar aðeins upp á ákvarðanatöku stundum á síðasta þriðjung en þær eru búnar að vera virkilega góðar fyrir okkur í upphafi móts.“
Þór/KA skoraði sárabótarmark á síðustu sekúndu leiksins en sem Jeffs segir vera smá pirrandi.
„Já það gerist stundum þegar þú ert að skipta mörgum leikmönnum inn á, ekki að setja neitt út á þær, en bara svona jafnvægið stundum í þínu liði og færa menn til og eitthvað svona. Ég er svekktur með það en held við höfum unnið mjög sannfærandi sigur í dag og hefðu átt að vera stærri úrslit í dag í mínum huga.“