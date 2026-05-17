FH er áfram án sigurs í Bestu deild karla eftir 1-2 tap gegn KA á Kaplakrikavelli í sjöundu umferð deildarinnar í kvöld. Norðanmenn tryggðu sér sigurinn með marki Jakobs Snæs Árnasonar undir lok leiks eftir mikla dramatík, rautt spjald og langa töf vegna bilunar í vökvunarkerfi vallarins.
FH byrjaði leikinn af krafti og heimamenn voru ákveðnari á fyrstu mínútunum. Kjartan Kári Halldórsson og Tómas Orri Róbertsson ógnuðu marki KA snemma leiks og Hafnfirðingar fengu verðlaun fyrir góðan kafla þegar Benjamín Bæring Þórsson kom þeim yfir á 32. mínútu. Eftir hornspyrnu og klafs í teignum datt boltinn fyrir fætur Benjamíns sem kláraði af yfirvegun í netið.
Við markið fengu FH-ingar blóð á tennurnar og héldu áfram að ógna. Í uppbótartíma í fyrri hálfleik fékk Kristján Snær Frostason rautt spjald hjá FH-ingum. Danjel Djuric hafði gert vel og tætt upp völlinn. Hann átti fína stungusendingu á Hallgrím Mar en Kristján Snær ýtti við honum og fékk verðskuldað rautt spjald.
Staðan í hálfleik 1-0 heimamönnum í vil.
Seinni hálfleikurinn hófst seint eftir að óvenjulegt atvik stal senunni í hléinu þegar úðari á Kaplakrikavelli bilaði og neitaði að fara niður í jörðina. Starfsmenn vallarins þurftu að rífa upp torf og gera við búnaðinn áður en hægt var að hefja leik á ný.
FH mætti til leiks í seinni hálfleik af krafti. Þeir héldu áfram að ógna þrátt fyrir að vera manni færri. Þegar boltinn fór aftur af stað nýtti KA sér liðsmuninn. Jeppe Pedersen jafnaði leikinn á 54. mínútu eftir mikinn darraðadans við vítateig FH. Gestirnir sóttu svo sigurmarkið af meiri þunga eftir því sem leið á leikinn á meðan FH-ingar vörðust af miklum krafti.
Sigurmarkið kom loks á 86. mínútu þegar Jakob Snær Árnason, sem hafði komið inn af bekknum, var fyrstur að átta sig í teig FH eftir klafs og skoraði af stuttu færi. FH reyndi að svara á lokamínútunum en Stubbur í marki KA sá við þeim tilraunum sem á hann komu.
KA hefur þar með unnið þrjá leiki í röð og er komið með sjö stig í deildinni eftir erfiða byrjun á tímabilinu. FH situr hins vegar áfram á botni deildarinnar með aðeins tvö stig og hefur enn ekki fundið leiðina að fyrsta sigrinum.
Dalurinn heldur áfram að dýpka hjá FH og verður fróðlegt að sjá hakkavél stuðningsmanna þeirra næstu dagana.
Atvik leiksins var aftur á móti rauða spjaldið sem Kristján Snær Frostason fékk í lok fyrri hálfleiks. KA-menn voru þar mættir í stórhættulega skyndisókn eftir að Danijel Dejan Djuric vann boltann á miðjum velli. Hann sendi stungusendingu á Hallgrím Mar sem var kominn inn fyrir. Kristján Snær sá ekkert annað í stöðunni en að brjóta á honum og fékk verðskuldað rautt spjald. FH-ingar því manni færri allan seinni hálfleikinn. Þetta atvik breytti leiknum.
Stjörnur dagsins voru Daniel Djuric hjá KA og Benjamín Bæring Þórsson hjá FH. Djuric var skapandi í sóknarleik norðanmanna og olli varnarmönnum usla trekk í trekk. Hann var líka grimmur í varnarleiknum og henti sér í alla bolta.
Skúrkurinn er Kristján Snær Frostason út af rauða spjaldinu.
Dómari leiksins var Arnar Þór Stefánsson og aðstoðarmenn hans voru þeir Kristján Már Ólafs og Antoníus Bjarki Halldórsson. Arnar Þór fékk nóg að gera. Hann lét leikinn fljóta vel framan af og á hrós skilið fyrir það. Hann gaf rautt spjald í fyrri hálfleik og fær hrós skilið fyrir sína frammistöðu. Lét leikinn fljóta vel og þannig viljum við hafa það.
Umgjörðin í Hafnarfirði var til fyrirmyndar. Veðrið var milt og skartaði völlurinn sínum fegursta. Fyrr um daginn var handboltamót í Kaplakrikanum og láku því íþróttir af hverju strái. Tómas Meyer fjölmiðlafulltrúi FH sýndi blaðamönnum mikla gestrisni og á klúbburinn hrós skilið fyrir fagmennskuna.
Stuðningsmenn liðanna héldu sig til hlés.