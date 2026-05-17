Sölvi Geir Ottesen tjáði sig um veikindi Ingvars Jónssonar í viðtali fyrir leik Víkings og ÍBV í Bestu deild karla.
Ingvar greindist með krabbamein nýlega og er á leið í lyfjameðferð.
„Þetta var gríðarlegt áfall fyrir hópinn, eins og gefur að skilja. Ingvar hefur verið mjög mikilvægur fyrir okkur, bæði innan vallar og utan,“ sagði Sölvi Geir um markmanninn sem hefur orðið Íslandsmeistari í þrígang með Víkingi og bikarmeistari jafn oft.
Ingvar hefur verið aðalmarkmaður Víkings og mikilvægur fyrir liðið í þeirri stöðu en Sölvi segist eiga eftir að sakna framlagi hans utan vallar hvað mest.
„Virkilega góð persóna sem lendir í erfiðum fréttum. Við þurfum að tækla þetta saman, sem ein liðsheild. Við munum standa þétt við bakið á Ingvari og hans fjölskyldu, sem er að ganga í gegnum erfiða tíma. Við í Víkingssamfélaginu munum þjappa okkur saman og sýna honum stuðning,“ sagði Sölvi fyrir leik Víkings gegn ÍBV.
Fylgjast má með framvindu leiksins hér en viðtalið við Sölva má sjá hér fyrir neðan.