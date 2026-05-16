„Við mættum bara miklu ákveðnari. Það vantaði smá upp á í hinum leikjunum í deildinni, þannig að við ákváðum bara aðeins að koma grimmar til leiks og það skilaði sínu,“ sagði Jelena Tinna Kujundzic, varnarmaður Þróttar, eftir glæstan 3-2 sigur á Íslands- og bikarmeisturum Breiðabliks á AVIS-vellinum í 16-liða úrslitum Mjólkurbikarsins.
Mikið húllumhæ var í Laugardalnum. Verið var að selja sér hannaðar Bríetar treyjur á leiknum sem Þróttarar léku í ásamt því að söngkonan steig á stokk í hálfleik. Frábær mæting var á þennan leik. En hvernig leið Jelenu á vellinum?
„Bara mjög vel. Það var æðislegt að fá alla þessa Köttara [stuðningsmenn Þróttar], fá Bríeti til að vera með okkur í liði og þetta bara gerir svo mikið. Þess vegna líður okkur svona vel í Laugardalnum. Við þurftum að skila sigri.“
Jelena var aldrei stressuð þrátt fyrir að Þróttur leiddi með aðeins einu marki á lokakafla leiksins.
„Þótt þær náðu að ná okkur í 2-1 að þá fannst mér við ná að halda okkar tempói og ég var aldrei neitt stressuð að tapa leiknum. Þannig að bara flott hjá okkur að ná að halda haus og klára leikinn.“
Aðspurður hvort það hafi ekki verið sætt að sjá boltann í netinu þegar Sigríður Guðmundsdóttir skoraði þriðja mark Þróttar og kom stöðunni í 3-1 á 85. mínútu, þá jánkaði Jelena því.
„Já, það var sætt.“
Eftir 16-liða úrslitin eru tvö sigursælustu félög í sögu bikarkeppninnar fallin úr leik, Breiðablik og Valur. Hvert er markmið Þróttar í bikarnum, sérstaklega miðað við þessa staðreynd?
„Við viljum taka þetta og við höfum komist í úrslit en höfum ekki unnið, en það eru svo ógeðslega mörg sterk lið og hver leikur skiptir máli. Þannig að við verðum bara að mæta alltaf grimmar til leiks og klára leikina,“ sagði Jelena að lokum, en Þróttarar hafa aðeins komist einu sinni í bikarúrslit og var það árið 2021.