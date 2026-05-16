Að loknum 3-2 sigri Þróttar á Breiðabliki í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag var dregið í átta liða úrslit keppninnar.
Þróttur, sem sló bikarmeistara Breiðabliks úr leik, mætir Víkingi á heimavelli.
Grindavík/Njarðvík, sem vann Val í sextán liða úrslitunum, 2-3, fær Stjörnuna í heimsókn.
Hinir nýliðarnir í Bestu deild kvenna, ÍBV, mæta FH, silfurliði Mjólkurbikarsins í fyrra, á Hásteinsvelli.
Þá eigast FHL, eina liðið úr Lengjudeildinni sem var í pottinum, og Fram við fyrir austan.
Leikirnir í átta liða úrslitum Mjólkurbikarsins fara fram fimmtudaginn 18. júní og föstudaginn 19. júní.