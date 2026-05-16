Íslenski boltinn

Dregið í Mjólkurbikarnum: Stjarnan og FH mæta ný­liðunum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
FH-ingar fara til Vestmannaeyja í átta liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna. vísir/diego

Að loknum 3-2 sigri Þróttar á Breiðabliki í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag var dregið í átta liða úrslit keppninnar.

Þróttur, sem sló bikarmeistara Breiðabliks úr leik, mætir Víkingi á heimavelli.

Grindavík/Njarðvík, sem vann Val í sextán liða úrslitunum, 2-3, fær Stjörnuna í heimsókn.

Hinir nýliðarnir í Bestu deild kvenna, ÍBV, mæta FH, silfurliði Mjólkurbikarsins í fyrra, á Hásteinsvelli.

Þá eigast FHL, eina liðið úr Lengjudeildinni sem var í pottinum, og Fram við fyrir austan.

Leikirnir í átta liða úrslitum Mjólkurbikarsins fara fram fimmtudaginn 18. júní og föstudaginn 19. júní.

Mjólkurbikar kvenna Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík UMF Grindavík UMF Njarðvík Valur ÍBV FH FHL Fram

