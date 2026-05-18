Íslenski boltinn

Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigur­jón stöðva KR og drama á Hlíðar­enda

Sindri Sverrisson skrifar
Sigurjón Rúnarsson skorar hér markið sem tryggði Fram 2-2 jafntefli við KR í Vesturbænum.
Sigurjón Rúnarsson skorar hér markið sem tryggði Fram 2-2 jafntefli við KR í Vesturbænum. vísir/Diego

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði frá miðju, Valsmenn fögnuðu eftir dramatískt sjálfsmark Blika, sigurgöngu KR lauk þegar Sigurjón Rúnarsson jafnaði fyrir Fram í lokin, og FH gróf sér holu með rauðu spjaldi gegn KA í Kaplakrika.

Já, það var svo sannarlega nóg um að vera í 7. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gær og mörkin úr öllum sex leikjunum má sjá hér að neðan.

Eftir leikina eru Víkingar komnir á topp deildarinnar með 19 stig, jafnir KR en með þremur mörkum betri markatölu. FH og ÍBV hafa enn ekki unnið leik og sitja í neðstu sætunum, með 2 og 1 stig, á eftir Þór sem er í 10. sæti með 6 stig.

Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið