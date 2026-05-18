Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Sindri Sverrisson skrifar 18. maí 2026 08:33 Sigurjón Rúnarsson skorar hér markið sem tryggði Fram 2-2 jafntefli við KR í Vesturbænum. vísir/Diego Gylfi Þór Sigurðsson skoraði frá miðju, Valsmenn fögnuðu eftir dramatískt sjálfsmark Blika, sigurgöngu KR lauk þegar Sigurjón Rúnarsson jafnaði fyrir Fram í lokin, og FH gróf sér holu með rauðu spjaldi gegn KA í Kaplakrika. Já, það var svo sannarlega nóg um að vera í 7. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gær og mörkin úr öllum sex leikjunum má sjá hér að neðan. Sjöunda umferðin: ÍBV - Víkingur 0-2 Þór - ÍA 1-2 FH - KA 1-2 Keflavík - Stjarnan 1-1 KR - Fram 2-2 Valur - Breiðablik 3-2 Eftir leikina eru Víkingar komnir á topp deildarinnar með 19 stig, jafnir KR en með þremur mörkum betri markatölu. FH og ÍBV hafa enn ekki unnið leik og sitja í neðstu sætunum, með 2 og 1 stig, á eftir Þór sem er í 10. sæti með 6 stig.