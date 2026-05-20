Íslenski boltinn

Fyrir­liði FH sleit krossband

Sindri Sverrisson skrifar
Katla María Þórðardóttir meiddist í Garðabænum 10. maí og hér huga liðsfélagar hennar að henni. vísir/Guðmundur

Silfurlið FH í Bestu deild kvenna í fótbolta og fyrirliðinn Katla María Þórðardóttir hafa orðið fyrir áfalli því nú er orðið ljóst að hún sleit krossband í hné í leik á dögunum.

Tímabilinu er þar með lokið hjá hinni 25 ára gömlu Kötlu Maríu sem verið hefur burðarás í liði FH eftir að hún sneri heim frá Svíþjóð fyrir síðustu leiktíð. Hún átti sinn þátt í því að FH hafnaði í 2. sæti Bestu deildarinnar á síðustu leiktíð.

Katla María til varnar í leik gegn Þrótti í sumar. Hún spilar ekki meira með FH á þessari leiktíð.vísir/Diego

Katla María fór meidd af velli eftir 27 mínútna leik gegn Stjörnunni á Samsungvellinum í Garðabæ fyrir tíu dögum. FH-ingar staðfestu svo á samfélagsmiðlum sínum í gærkvöld að hún hefði slitið krossband, rétt eins og annar FH-ingur, Jóhann Ægir Arnarsson, sem var að láni hjá Njarðvík.

Þrátt fyrir meiðsli Kötlu Maríu náði FH að vinna Stjörnuna í síðasta deildarleik og svo Selfoss í 16-liða úrslitum Mjólkurbikarsins.

Liðið mætir næst ÍBV í kvöld, klukkan 18 í Kaplakrika, og freistar þess að sækja að efstu liðunum en ÍBV og Breiðablik eru með fullt hús stiga eftir fjórar umferðir, eða 12 stig, og FH með sjö stig.

Katla María borin af velli í Garðabænum.vísir/Guðmundur
Besta deild kvenna FH

