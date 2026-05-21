Íslenski boltinn

ÍA fékk að kaupa mark­vörð og Jón Sölvi snýr aftur

Sindri Sverrisson skrifar
Ingimar Elí Hlynsson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍA, og Jón Sölvi Símonarson handsala samninginn. KFÍA

ÍA fékk leyfi KSÍ til að kaupa markvörð, þó að félagaskiptaglugginn sé lokaður, og er Jón Sölvi Símonarson nú klár í slaginn með liðinu gegn ÍBV í Bestu deildinni í kvöld.

ÍA keypti hinn 18 ára Jón Sölva frá Breiðabliki og gerði við hann samning til þriggja ára. Hann mun fylla í skarðið fyrir Árna Marinó Einarsson sem verður frá keppni út júnímánuð hið minnsta, eftir að hafa ristarbrotnað í sigrinum gegn Þór á dögunum. 

ÍA sótti um undanþágu sem framkvæmdastjóri KSÍ getur veitt í sérstökum neyðartilvikum, til að kaupa leikmann þegar félagaskiptaglugginn er lokaður, og fékk hana.

Jón Sölvi er öllum hnútum kunnugur á Akranesi en hann var að láni hjá ÍA á síðasta tímabili.

Hann á að baki 12 landsleiki fyrir U19 ára landslið Íslands og 7 landsleiki fyrir U17 ára landslið Íslands.

Eins og fyrr segir hefur Jón Sölvi þegar fengið leikheimild og má því spila gegn ÍBV á Akranesi í kvöld en leikurinn hefst klukkan 18 og er sýndur á Sýn Sport Ísland.

