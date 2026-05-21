ÍA fékk leyfi KSÍ til að kaupa markvörð, þó að félagaskiptaglugginn sé lokaður, og er Jón Sölvi Símonarson nú klár í slaginn með liðinu gegn ÍBV í Bestu deildinni í kvöld.
ÍA keypti hinn 18 ára Jón Sölva frá Breiðabliki og gerði við hann samning til þriggja ára. Hann mun fylla í skarðið fyrir Árna Marinó Einarsson sem verður frá keppni út júnímánuð hið minnsta, eftir að hafa ristarbrotnað í sigrinum gegn Þór á dögunum.
ÍA sótti um undanþágu sem framkvæmdastjóri KSÍ getur veitt í sérstökum neyðartilvikum, til að kaupa leikmann þegar félagaskiptaglugginn er lokaður, og fékk hana.
Jón Sölvi er öllum hnútum kunnugur á Akranesi en hann var að láni hjá ÍA á síðasta tímabili.
Hann á að baki 12 landsleiki fyrir U19 ára landslið Íslands og 7 landsleiki fyrir U17 ára landslið Íslands.
Eins og fyrr segir hefur Jón Sölvi þegar fengið leikheimild og má því spila gegn ÍBV á Akranesi í kvöld en leikurinn hefst klukkan 18 og er sýndur á Sýn Sport Ísland.