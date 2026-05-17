ÍA vann 2-1 útisigur á Þór á Akureyri í sjöundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag. ÍA fer þar með upp fyrir Þór í töflunni.
Leikurinn var mikilvægur fyrir bæði lið sem sátu í 9. og 10. sæti deildarinnar með fimm og sex stig fyrir leikinn. ÍA var betri aðilinn stærsta hluta fyrri hálfleiksins, Jón Gísli Eyland Gíslason átti skot í slánna utan teigs á 12. mínútu og fimm mínútum síðar skaut Ómar Björn Stefánsson rétt framhjá en Aron Birkir Stefánsson var öflugur á milli stanganna í marki Þórs.
Það tók heimamenn tíma að finna taktinn og eftir 22 mínútna leik höfðu þeir enn ekki átt marktilraun. Á 36. mínútu komst ÍA svo yfir þegar Guðmundur Þórisson tók aukaspyrnu inn á teig þar sem Viktor Jónsson mætti á fjærsvæðið og stangaði boltann í netið.
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks fékk Þór sitt besta færi þegar boltinn barst til Christian Jakobsen inni í teig. Hann fékk þá frían skalla fyrir framan markið en náði ekki að hitta rammann. Gestirnir leiddu því í hálfleik.
Þór kom af krafti inn í seinni hálfleikinn og pressuðu strax hátt í leit að jöfnunarmarki. Markið kom þó hinum megin aðeins tveimur mínútum eftir að hálfleikurinn byrjaði, þar var að verki Markús Páll Ellertsson eftir vel útfærða skyndisókn. Heimamenn gáfust ekki upp og uppskáru mark á 55. mínútu en Yann Emmanuel Affi skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu.
Aðeins tveimur mínútum seinna var Affi aftur í aðalhlutverki en þá fyrir að brjóta á Markús Páll innan teigs og vítaspyrna dæmd. Aron Birkir Stefánsson í marki Þórs gerði vel og varði vítaspyrnuna frá Viktor Jónssyni.
Það sem eftir lifði seinni hálfleiksins reyndi Þór að finna jöfnunarmarkið en allt kom fyrir ekki og ÍA fagnaði sigri 1 - 2 eftir fjörugan leik.
Það var nóg af atvikum en mikilvæga seinna markið hjá ÍA gerði útslagið að lokum. Heimamenn höfðu komið af krafti inn í seinni hálfleikinn í leit að jöfnunarmarki en þurftu allt í einu að fara að leita að tveimur.
Aron Birkir Stefánsson átti góðan leik í marki Þórs, hefði mögulega mátt gera betur í seinna marki ÍA en að öðru leiti hélt hann Þór inn í leiknum á köflum í fyrri hálfleik og varði síðan vítið frá Viktor Jónssyni.
Aftasta lína Þórs var oft á köflum brothætt í leiknum og full auðvelt fyrir ÍA að koma sér í góðar stöður. Yann Emmanuel Affi átti frekar dapran dag, fær dæmt á sig víti og virkaði oft á tíðum ekki með á nótunum. Hann skorar þó mark heimamanna.
Það vorum margir sem áttu góðan dag í liði ÍA. Markús Páll Ellertsson skoraði bæði mark og nældi í vítaspyrnuna. Þá var hann hættulegur þegar hann fékk boltann úti á vængnum. Viktor Jónsson skorar fyrsta mark leiksins, átti góðan leik og er væntanlega fyrirgefið að hafa klúðrað vítinu fyrst sigurinn endaði ÍA megin.
Elías Ingi Árnason og hans teymi fengu verðugt verkefni í leik dagsins. Það var hiti í mönnum, leikmenn létu finna vel fyrir sér en hann hafði góð tök á leiknum og enga stórar ákvarðanir sem klikkuðu.
„Ég er mjög ánægður að við skildum hafa klárað þennan leik. Þetta virðist vera þema hjá okkur núna í ár að við erum að gera okkur þetta svolítið erfitt. Við vorum mun betri aðilinn í fyrri hálfleik og í rauninni hefði leikurinn átt að vera langt kominn í fyrri hálfleik,“ sagði Lárus Orri eftir 2-1 sigur gegn Þór á Akureyri í dag.
„Það kom smá kafli í byrjun seinni hálfleiks þar sem Þór sótti aðeins á okkur en við komum svo mjög sterkir inn í leikinn aftur og hefðum í raun bara átt að klára leikinn þá. Klikkum á þessu víti og fáum á okkur klaufalegt mark úr föstu leikatriði sem er ekki gott. Svo endar þetta í rauninni þannig að í stöðunni 2-1 að við erum farnir að verjast ansi hart síðustu 15 mínútur sem var staða sem við þurftum ekki að vera í. Ég held hins vegar að þetta sé mjög gott fyrir okkur að hafa lent í þessu og komist í gegnum þetta og náð að klára þetta. Við vorum í svipaðri stöðu í vikunni í bikarnum þar sem við vorum bara 1-0 yfir en hefðum átt að vera búin að skora meira og fengum þá á okkur mark á lokamínútunni þannig að strákarnir sýndu mikinn karakter í dag og náðu að klára þetta.“
Lárus segir liðið hafa spilað vel í upphafi móts en úrslitin ekki verið að falla með þeim.
„Við höfum byrjað mótið vel spilalega séð, ég held að ef ég lít yfir þessar sjö umferðir er einn leikur sem ég er ekki ánægður með og það er leikurinn á móti Keflavík. Hins vegar hefur stigasöfnunin ekki verið nógu góð. Þannig það er mjög sætt að fá þrjú stig hér.“
Næsti leikur er á móti ÍBV, fimmtudaginn 21. maí.
„Það leggst mjög vel í mig. ÍBV hafa verið að standa sig vel en hafa ekki verið að fá þau stig sem þeir hafa átt skilið. Þannig það verður hættulegur og erfiður leikur en núna fáum við okkur að borða hér fyrir norðan og gistum eina nótt. Keyrum síðan heim í fyrramálið og þá byrjar undirbúningur fyrir leikinn.“