Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var afar ósáttur eftir 5-0 tap liðsins gegn Fylki í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í Árbænum í dag.
FH fékk á sig mark strax á sjöttu mínútu og var komið 3-0 undir eftir 23 mínútur. Jóhannes sagði byrjunina hafa reynst liðinu afar dýrkeypta.
„Það er náttúrulega eitt að vera úr bikarnum, sem er virkilega svekkjandi, en ég er virkilega ósáttur með hvernig við byrjum þennan leik að einhverju leyti,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik.
„Fyrsta markið slær okkur svolítið út af laginu. Fylkismenn mættu mjög grimmir inn í leikinn og settu okkur í krefjandi stöðu.“
Jóhannes sagði FH hafa verið of passíft í upphafi leiks og ekki tekist að koma í veg fyrir að Fylkir kæmist í hættulegar stöður úti á köntunum.
„Við þurftum að verjast svolítið inni á síðasta þriðjungi og vorum svolítið passífir. Við vissum að þeir myndu fara hátt á okkur með bakverðina og reyna að komast í yfirtölu út af köntunum,“ sagði Jóhannes.
„Þeir voru með tvo sterka framherja og myndu koma mikið af boltum inn í teiginn. Við hefðum átt að vera aggressífari og reyna að stoppa þá miklu fyrr í þeirra nálgun.“
Fylkir nýtti sér stöðuna vel og var komið í 3-0 áður en fyrri hálfleikur var hálfnaður. Jóhannes sagði heimamenn hafa gengið frá leiknum snemma.
„Þeir gerðu þetta virkilega vel, fá fyrsta markið og þvílíkan meðbyr með sér. Svo ganga þeir eiginlega bara frá okkur þarna í fyrri hálfleik og eru komnir í 3-0. Við sáum bara varla til sólar eftir það.“
Hann sagði margt hafa farið úrskeiðis hjá FH, ekki síst þegar liðið reyndi að halda boltanum.
„Það var mikið um sendingafeila hjá okkur. Við ætluðum að reyna að halda miklu betur í boltann en það gekk ekki upp. Það gekk eiginlega ekkert upp hjá okkur í dag.“
Jóhannes tók ábyrgð á frammistöðunni og sagði leikplanið ekki hafa gengið upp.
„Ég tek fulla ábyrgð á því. Það er í mínum höndum að setja upp leikplanið fyrir þennan leik og ég held að það hafi klárlega sést að það gekk ekki upp. Það er á mína ábyrgð,“ sagði Jóhannes.
FH er úr leik í bikarnum en liðið þarf fljótt að snúa sér að næsta verkefni í deildinni.
„Það er ansi margt sem við getum lært af þessum leik því það var ekki mikið sem við gerðum vel. Á sama tíma þurfum við náttúrulega líka að ýta þessum leik til hliðar,“ sagði Jóhannes.
„Við erum út úr bikarnum en það er erfiður leikur heima á móti KA á sunnudaginn. Við þurfum að vera ansi fljótir að skipta um ham og fara að undirbúa okkur fyrir deildina.“