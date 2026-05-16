Poppstjarnan Bríet mun koma fram í hálfleik á leik Þróttar og Breiðabliks í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna síðar í dag. Ásamt hálfleikssýningunni mun Þróttur spila í og selja sérstakar treyjur úr smiðju söngkonunnar.
Bríet hefur verið ein vinsælasta tónlistarkona landsins um árabil en hún er líka mikill Þróttari.
Þróttur á mikilvægan leik fyrir höndum gegn ríkjandi bikarmeisturum Breiðabliks í sextán liða úrslitum. Til að trekkja fólk enn frekar á völlinn mun Bríet halda hálfleikssýningu á AVIS-vellinum í Laugardal.
Þróttur mun spila leikinn í sérstaklega framleiddum Þróttur x Bríet treyjum. Spjarirnar verða síðan seldar af leikmönnum strax eftir leik.
Treyjurnar verða einnig í almennri sölu og verður þetta í eina skiptið sem Þrótturum gefst tækifæri til að versla slíkar treyjur.
Sala treyjanna mun renna óskert til kvennadeildar Þróttar og til iðkenda í kvennaflokkum Þróttar.
Leikur Þróttar og Breiðabliks hefst klukkan 15:00 og verður í beinni textalýsingu á Vísi.