Bríet treður upp á stór­leiknum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Bríet ætlar að stíga á stokk í hálfleik.

Poppstjarnan Bríet mun koma fram í hálfleik á leik Þróttar og Breiðabliks í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna síðar í dag. Ásamt hálfleikssýningunni mun Þróttur spila í og selja sérstakar treyjur úr smiðju söngkonunnar.

Bríet hefur verið ein vinsælasta tónlistarkona landsins um árabil en hún er líka mikill Þróttari.

Þróttur á mikilvægan leik fyrir höndum gegn ríkjandi bikarmeisturum Breiðabliks í sextán liða úrslitum. Til að trekkja fólk enn frekar á völlinn mun Bríet halda hálfleikssýningu á AVIS-vellinum í Laugardal.

Þróttur mun spila leikinn í sérstaklega framleiddum Þróttur x Bríet treyjum. Spjarirnar verða síðan seldar af leikmönnum strax eftir leik.

Treyjan sem Þróttur mun spila í og selja til styrktar iðkenda í kvennaflokkum félagsins.

Treyjurnar verða einnig í almennri sölu og verður þetta í eina skiptið sem Þrótturum gefst tækifæri til að versla slíkar treyjur.

Sala treyjanna mun renna óskert til kvennadeildar Þróttar og til iðkenda í kvennaflokkum Þróttar.

Leikur Þróttar og Breiðabliks hefst klukkan 15:00 og verður í beinni textalýsingu á Vísi.

