Úðari á Kaplakrikavelli bilaði í hálfleik í leik FH og KA í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis. Mikla vinnu þurfti til að laga úðarann, koma honum almennilega ofan í jörðina og halda mætti leik áfram.
Úðarinn virtist læsa meðan vökvarakerfið á vellinum bleytti grasið í hálfleik. Hann var hálfur ofan í jörðinni og sprautaði því gríðarmiklu magni vatns á lítinn blett á vellinum.
Hann haggaðist hvorki upp né niður og sat skorðaður rétt upp úr jörðinni. Slíkt er stórhættulegt fyrir leikmenn, skildu þeir misstíga sig á úðaranum og þurfti því að koma honum aftur ofan í jörðina.
Rúmlega stundarfjórðungs frestun varð á leiknum vegna þessa er menn grófu völlinn upp til að koma úðaranum niður. Svartur blettur er því á Kaplakrikavelli er seinni hálfleikurinn komst loks af stað.
Staðan í leiknum sem stendur er 1-1 og hann er í beinni textalýsingu á Vísi hér. Hann er þá sýndur beint á Sýn Sport Ísland.
Myndskeið af atvikinu má sjá í spilaranum.