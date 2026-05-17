Íslenski boltinn

Tölu­verðar tafir vegna stórfurðulegs at­viks í Krikanum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Margir unnu að greftri til að koma úðaranum aftur í jörðina. Vísir/Sýn Sport

Úðari á Kaplakrikavelli bilaði í hálfleik í leik FH og KA í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis. Mikla vinnu þurfti til að laga úðarann, koma honum almennilega ofan í jörðina og halda mætti leik áfram.

Úðarinn virtist læsa meðan vökvarakerfið á vellinum bleytti grasið í hálfleik. Hann var hálfur ofan í jörðinni og sprautaði því gríðarmiklu magni vatns á lítinn blett á vellinum.

Hann haggaðist hvorki upp né niður og sat skorðaður rétt upp úr jörðinni. Slíkt er stórhættulegt fyrir leikmenn, skildu þeir misstíga sig á úðaranum og þurfti því að koma honum aftur ofan í jörðina.

Rúmlega stundarfjórðungs frestun varð á leiknum vegna þessa er menn grófu völlinn upp til að koma úðaranum niður. Svartur blettur er því á Kaplakrikavelli er seinni hálfleikurinn komst loks af stað.

Staðan í leiknum sem stendur er 1-1 og hann er í beinni textalýsingu á Vísi hér. Hann er þá sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Myndskeið af atvikinu má sjá í spilaranum.

Besta deild karla FH KA

