Þróttur vann sannfærandi 4-1 sigur á Víkingi á Víkingsvelli í 5. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Liðin komu jöfn til leiks með sex stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar en Þróttur hafði betur í kvöld eftir öflugan seinni hálfleik.
Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Þrótt, en Brynja Rán Knudsen og Þórdís Nanna bættu við mörkum undir lokin. Jasmín Erla Ingadóttir skoraði mark Víkings í fyrri hálfleik.
Þróttur var nálægt því að komast yfir á 15. mínútu þegar Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir átti skot í stöng eftir misheppnað skot frá Þórdísi Elvu.
Gestirnir brutu ísinn á 30. mínútu með glæsilegu marki. Unnur Dóra battaði þá boltann fallega niður á Sigríði fyrir utan teiginn. Sigríður keyrði inn á teig Víkings og lét vaða með vinstri fæti. Boltinn söng í netinu og Þróttur var kominn yfir.
Víkingur svaraði fimm mínútum síðar. Heimakonur fengu óbeina aukaspyrnu inni í vítateig Þróttar og þótt fyrsta skotið færi í vegginn þá var Jasmín Erla Ingadóttir vel vakandi og tók frákastið. Hún þrumaði að marki, Mollee Swift réði ekki við skotið og boltinn lak inn.
Staðan var því 1-1 að loknum fyrri hálfleik.
Þróttur komst aftur yfir á 54. mínútu eftir vel útfærða sókn upp vinstri kantinn. Löng sending kom úr vörninni, Mist gerði frábærlega í að halda boltanum í leik og fann Sigríði inni í teig. Sigríður kláraði af öryggi með hnitmiðuðu skoti í fjærhornið og kom gestunum aftur í forystu.
Þriðja mark Þróttar kom á 80. mínútu eftir hornspyrnu Sæunnar. Boltinn barst út í teiginn og datt fyrir Brynju Rán Knudsen sem þrumaði honum í netið í fyrstu snertingu.
Þróttur gulltryggði síðan sigurinn í uppbótartíma. Þórdís Nanna stal boltanum snyrtilega af varnarmanni Víkings, nöfnu sinni Hrönn, og skoraði með góðu skoti fram hjá markverði heimakvenna.
Lokaniðurstaðan 4-1 fyrir Þrótt sem tók þar með stigin þrjú með sér af Víkingsvelli.
Óbeina aukaspyrnan í fyrri hálfleik og það atvik allt saman. Varnarmaður Þróttar sendi einfalda sendingu til baka á Mollee Swift sem var ekki alveg á tánum og tók boltann upp með höndum. Víkingar jafna leikinn í kjölfarið upp úr þessu atviki. Það er ekki oft sem maður sér lið í efstu deild fá dæmda á sig óbeina aukaspyrnu inni í vítateig.
Sigríður Theódóra stóð sig virkilega vel. Unnur Dóra og Mist voru sömuleiðis öflugar og ég verð einnig að nefna miðvarðarparið hjá Þrótti, þ.e. Sóley María og Jelena Tinna stigu vart feilspor.
Hjá Víkingi skoraði Jasmín Erla eitt mark og var alltaf líkleg. Bergdís var sömuleiðis öflug þangað til hún þurfti að yfirgefa völlinn sökum meiðsla í síðari hálfleik.
Fín vakt í kvöld hjá Guðmundi Páli og hans teymi. Hann hafði góð tök á leiknum og stóru ákvarðanirnar virtust allar vera kórréttar séð frá fjölmiðlastúkunni alltént. Einkunn 8,5.
Góður andi í Fossvoginum og það var ágætlega mætt í stúkuna í kvöldsólinni. Áhorfendur fengu virkilega góðan leik. Umgjörðin með besta móti hjá heimaliðinu.
Einar Guðnason þjálfari Víkings var svekktur eftir 4-1 tap liðsins gegn Þrótti á Víkingsvelli í Bestu deild kvenna í kvöld.
Víkingur var vel inni í leiknum í fyrri hálfleik og staðan 1-1 í leikhléi, en Þróttur tók yfir í þeim síðari og skoraði þrjú mörk eftir hlé.
„Þetta var mjög jafn fyrri hálfleikur. Staðan var 1–1 og við vorum bara nokkurn veginn í takti í leiknum,“ sagði Einar í samtali eftir leik.
„En svo í seinni hálfleik voru þær bara kraftmeiri og unnu þetta á fysíkinni. Þær voru sterkari. Þetta er mjög fysískur klúbbur, dómarinn leyfði mikið og Þróttarar voru bara klókari í að vinna með það en við.“
Einar sagði Víking þurfa að skoða frammistöðuna í seinni hálfleik vel.
„Það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða í sameiningu. Við hefðum þurft að koma aðeins betur stemmd inn í seinni hálfleik.“
Þróttur komst í 2-1 snemma í síðari hálfleik en Einar sagðist samt hafa trú á því að hans lið gæti svarað.
„Við fáum á okkur markið í 2-1 en mér fannst við samt ekkert dottnar út úr þessu. Ég var vongóður um að við myndum koma til baka.“
Þriðja mark Þróttar, sem kom eftir hornspyrnu, reyndist hins vegar erfitt högg fyrir Víking.
„Svo kemur þriðja markið, þar sem mér fannst brotið á markmanninum. Þá var svolítið loftið slegið úr okkur endanlega.“
Víkingur þurfti að gera nokkrar breytingar á liðinu í leiknum. Bergdís fór meidd af velli og Freyja var einnig frá vegna meiðsla eftir fyrri hálfleik.
„Bergdís fer út af meidd og Freyja er úti meidd í hálfleik. Auðvitað hefur það áhrif hérna úti,“ sagði Einar.
Hann vildi þó ekki nota það sem afsökun.
„Við erum stór hópur og við eigum að díla við það betur en við gerðum.“
Ísfold fór einnig af velli í hálfleik en Einar sagði það hafa verið ákveðið fyrirfram.
„Ísfold fór líka út í hálfleik en það var bara vegna þess að hún er búin að vera frá í einhverja níu, tíu mánuði og er að koma til baka. Það var ákveðið fyrir fram að hún myndi bara spila 45 mínútur.“
Einar viðurkenndi að breytingarnar hefðu verið margar snemma í leiknum.
„Þetta eru kannski fullmargar breytingar snemma í leiknum fyrir okkur. Við erum kannski að hugsa þetta aðeins öðruvísi, ég veit það ekki,“ sagði Einar að lokum.