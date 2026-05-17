Vestri sótti 1-2 sigur gegn Ægi úr Þorlákshöfn í 4. umferð Lengjudeildar karla. Fyrirliðinn Elmar Atli Garðarson og framherjinn Ibrahima Balde tryggðu Vestra sigurinn.
Vestri hefur nú unnið tvo leiki í röð í Lengjudeildinni og er með 7 stig en Ægismenn eru enn í leit að sínum fyrstu stigum í deildinni í sumar.
Ægir fagnaði hins vegar góðu gengi í bikarkeppninni í vikunni og sló út KA, á sama tíma og Vestri féll úr leik með skammarlegu tapi.
Gestirnir frá Ísafirði voru hættulegri í fyrri hálfleik í dag en tókst ekki að skora.
Þvert gegn gangi fyrri hálfleiksins tók Ægir forystuna eftir fimmtán sekúndur í þeim seinni. Harley Willard var þar á ferðinni eftir langa sendingu upp völlinn.
Ægir átti síðan eftir að koma boltanum aftur í netið en mark Jordan Adeyemo var dæmt af vegna rangstöðu.
Þá var komið að Vestramönnum og þeim tókst að snúa leiknum sér í vil á aðeins fjögurra mínútna kafla.
Fyrirliðinn Elmar Atli skoraði glæsimark á 72. mínútu með skoti fyrir utan vítateig og framherjinn Ibrahima Balde skoraði það sem reyndist sigurmark leiksins á 76. mínútu.