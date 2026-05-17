„Þóttumst vita að við myndum ekki vinna hvern einasta leik“

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, leyfði sér að vera nokkuð súr eftir 2-2 jafntefli liðsins gegn Fram í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
KR-ingar náðu forystu þegar rúmar fimm mínútur voru til leiksloka en fengu á sig jöfnunarmark á síðustu mínútu venjulegs leiktíma.
„Að sjálfsögðu er það súrt að fá á sig mark úr hornspyrnu á 89. mínútu eða hvað það var,“ sagði Aron í leikslok.
„En þetta voru bara tvö hörkulið að mætast í frekar kaflaskiptum leik. Fram og til baka svolítið í fyrri hálfleik en síðan tökum við svolítið stjórnina. Þetta var svolítið áhugaverður leikur. Risastórt, physical lið á móti kannski svona minna fótboltaliði,“ bætti Aron við.
„Leikurinn litaðist svolítið af því. Langir boltar innfyrir frá þeim og föst leikatriði á meðan við vorum að gera okkar. Það var örugglega áhugavert að horfa á hann. En þetta var fín frammistaða hjá okkur fannst mér. Þetta er hörkulið, vel mannaðir, stórir og sterkir. Mér fannst þetta bara fínt í dag.“
Hann segist ekki sammála því að KR-liðið hafi ekki náð að sprengja upp vörn Framara í kvöld.
„Mér fannst við alveg sprengja þá upp í fyrri hálfleik. Það vantar kannski einhvern lokahnykk. Við sprengdum þá líka upp í seinni hálfleik fannst mér og spiluðum í gegnum þá eins og við vildum.“
„Þeir komast auðvitað þarna yfir og þá breyttist leikplanið aðeins fannst mér. Þeir fara enn neðar, en mér fannst við samt komast í gegn og skapa færi, fyrirgjafir og flottar stöður. Við erum bara að spila á móti góðum liðum. Við vorum að spila á móti Stjörnunni úti og Frömurum núna. Þetta eru bara flott lið. Það er ekkert sjálfgefið að sprengja sig í gegnum lið í hvert einasta skipti sem við spilum í deildinni. Lið eru auðvitað farin að undirbúa sig mjög vel á móti okkur og við þurfum að finna svör í hverjum einasta leik. Ég er samt ekki sammála því að við náum ekki að sprengja þá í þessum leik.“
Þá segir hann að það sé mikil bjartsýni í KR, þrátt fyrir töpuð stig í kvöld, enda séu KR-ingar enn taplausir í deildinni.
„Að sjálfsögðu. Við þóttumst vita að við myndum ekki vinna hvern einasta leik í þessari deild en við erum enn ósigraðir. Við erum búnir að spila á móti góðum liðum og erum að fara að spila á móti hörkuliði í næsta leik. Við fáum Blikana úti og svo Val heima. Það er bara áfram gakk í þessu og það er fullt af leikjum á næstu dögum. Við þurfum bara að pakka þessum leik aðeins inn á morgun, förum yfir hann og svo er bara undirbúningur fyrir næstu leiki. Þeir eru að koma í bunkum og við þurfum að vera klárir,“ sagði Aron að lokum.